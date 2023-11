GKS Tychy - Termalica, typy na mecz 16. kolejki I Ligi. Po świetnym początku sezonu ekipa Dariusza Banasika nie wytrzymuje wysokiego tempa i ma problem z wygrywaniem. W poniedziałek zmierzy się z rozczarowującą Termalicą. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

GKS Tychy Bruk-Bet Termalica Nieciecza

GKS Tychy – Termalica, typy i przewidywania

Termalica nie może zaliczyć dotychczasowych wyników do udanych. Drużyna Mariusza Lewandowskiego rozczarowuje, choć przed sezonem uważano ją za jednego z głównych kandydatów do awansu do Ekstraklasy. W poniedziałek zagra ona z GKS-em Tychy, który po fenomenalnym początku złapał zadyszkę i nie punktuje na tak wysokim poziomie. W meczach z udziałem jednej i drugiej drużyny dzieje się wiele, zatem możemy spodziewać się wrażeń i strzelaniny. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

GKS Tychy – Termalica, ostatnie wyniki

GKS Tychy rozpoczął sezon w świetnym stylu, natomiast ostatnio złapał większą zadyszkę. Drużyna Dariusza Banasika przegrała trzy poprzednie spotkania. Poległa w starciach z GKS-em Katowice (0-1), Lechią Gdańsk (1-3) oraz Legią Warszawa w Pucharze Polski (0-3). W ligowej tabeli tyszanie zajmują ósme miejsce i tracą siedem punktów do liderującej Arki Gdynia.

Rozczarowuje także Termalica, która nie może złapać regularności. W minionej ligowej kolejce przegrała u siebie ze Stalą Rzeszów (1-2), a wcześniej zremisowała z Polonią Warszawa (1-1) i poległa w rywalizacji w ramach Pucharu Polski z Piastem Gliwice (0-1)

GKS Tychy – Termalica, historia

W minionym sezonie bezpośrednia rywalizacja tych drużyn ułożyła się dość ciekawie. W Niecieczy GKS Tychy wygrał 2-0, zaś Termalica wzięła udany rewanż na wyjeździe i pokonała wiosną GKS 1-0. Zespół z Tychy po raz ostatni pokonał Termalicę u siebie w sierpniu 2018 roku.

GKS Tychy – Termalica, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem tego meczu jest GKS Tychy. Kurs na wygraną gospodarzy waha się między 2.29 a 2.35. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Termaliki jest to nawet 3.00. Przy okazji poniedziałkowego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL, można liczyć na bonusy o łącznej wartości do nawet 635 zł.

GKS Tychy – Termalica, przewidywane składy

GKS Tychy: Kikolski, Połap, Tecław, Dijaković, Błachewicz, Bieroński, Żytek, Wojtuszek, Szpakowski, Niewiarowski, Rumin

Termalica: Loska, Spendlhofer, Wolski, Biedrzycki, Hilbrycht, Dombrovskiy, Ambrosiewicz, Karasek, Trubeha, Branecki, Radwański

GKS Tychy – Termalica, kto wygra?

GKS Tychy – Termalica, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 16. kolejki I Ligi pomiędzy GKS-em Tychy a Termalicą rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

