GKS Tychy – Arka Gdynia, typy i przewidywania

Arka Gdynia rozpoczęła wiosnę z przytupem, potwierdzając, że jest faworytem do awansu do Ekstraklasy. Nie tylko zdobyła komplet punktów w dwóch dotychczasowych meczach, lecz kompletnie zdominowała swoich rywali. Kapitalnie dysponowana jest ofensywa, która zdobyła aż osiem bramek. Prawdziwym sprawdzianem dla gdynian będzie piątkowe starcie z GKS-em Tychy. Zmierzą się więc dwie czołowe drużyny ligowej tabeli.

Wydaje się, że znacznie więcej argumentów ma po swojej stronie Arka, choć GKS Tychy również uchodzi za ekipę bardzo ułożoną taktycznie, która potrafi doskonale przystosować się do warunków panujących na murawie. Świadczy o tym chociażby spotkanie z minionego weekendu, kiedy to podopieczni Dariusza Banasika pokonali na wyjeździe Wisłę Kraków. Mój typ – obie drużyny strzelą.

GKS Tychy – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

GKS Tychy wiosną mierzył się w lidze już trzykrotnie. Na inaugurację rundy ekipa Dariusza Banasika ograła Odrę Opole 2-0. W trakcie tygodnie rozegrała zaległe spotkanie z Górnikiem Łęczna, przegrane 0-2. GKS Tychy zaliczył także bardzo udany wyjazd do Krakowa, gdzie pokonał faworyzowaną Wisłę 1-0. W ligowej tabeli zajmuje drugą lokatę, z taką samą liczbą punktów, co lider.

Arka Gdynia doskonale zaczęła zmagania w rundzie wiosennej. W pierwszej kolejce po zimowej przerwie pokonała Polonię Warszawa 3-0, zaś w minionym tygodniu rozgromiła Stal Rzeszów aż 5-1. Gdynianie z 40 punktami zasiadają na fotelu lidera tabeli.

GKS Tychy – Arka Gdynia, historia

Jesienią Arka Gdynia ograła przed własną publicznością GKS Tychy 2-0. Było to spotkanie rozgrywane w ramach 5. kolejki I Ligi. Dla obecnego lidera tabeli trafiali Olaf Kobacki oraz Karol Czubak. Co więcej, goście przez większość meczu grali w dziesiątkę, gdyż jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Dominik Połap.

GKS Tychy – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta piątkowego spotkania na szczycie I Ligi. Nieco niższy kurs jest na zwycięstwo Arki Gdynia, bowiem wynosi on najczęściej 2.60. W przypadku ewentualnej wygranej GKS-u Tychy jest to nawet 2.80. Kursy na remis wahają się między 3.20 a 3.30. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera ComeOn. Kod na zakład bez ryzyka 100 zł do ComeOn to GOAL.

GKS Tychy – Arka Gdynia, przewidywane składy

GKS Tychy: Kikolski, Tecław, Budnicki, Nedic, Połap, Wojtuszek, Żytek, Dijaković, Radecki, Ertlthaler. Rumin

Arka Gdynia: Lenarcik, Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Gojny, Gol, Milewski, Skóra, Adamczyk, Kobacki, Czubak

GKS Tychy – Arka Gdynia, kto wygra?

GKS Tychy – Arka Gdynia, transmisja

Piątkowy mecz 22. kolejki I Ligi między GKS-em Tychy a Arką Gdynia rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport Extra.

