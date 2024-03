GKS Katowice – Znicz Pruszków: typy, kursy, zapowiedź (02.03.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice – Znicz Pruszków: przewidywania

Pierwszym sobotnim meczem w ramach rozgrywek Fortuna 1. ligi będzie pojedynek w Katowicach. Przy Bukowej miejscowy GKS podejmie ekipę Znicza Pruszków. Beniaminek przyjedzie na teren mocnego w tym roku zespołu, który zgłasza dzięki swojej dobrej grze aspiracje do walki o udział w barażach dających szansę gry w Ekstraklasie. Do tego jednak wciąż daleka droga, ale z pewnością zwycięstwo nad drużyną Mariusza Misiury przybliżyłoby “GieKSę” do tego celu. Pruszkowianie z kolei zamieszani są raczej w walkę o utrzymanie i muszą spoglądać na to, co dzieje się za ich plecami. Choć przewaga nad strefą spadkową wciąż wydaje się bezpieczna. Mój typ na to spotkanie: GKS Katowice wygra mecz.

GKS Katowice – Znicz Pruszków: ostatnie mecze

Katowiczanie w tym roku rozegrali już trzy mecze. Dwa z nich wygrali i raz ulegli Wiśle Płock 1:2. Z kolei dwa zwycięstwa miały miejsce na własnym terenie i to w dodatku z dwoma mocnymi rywalami. Pierwszym był Motor Lublin, który udało się pokonać 2:0 po pięknej bramce Sebastiana Bergiera. Zaś w ostatni weekend wygrali oni z Miedzią Legnica również 2:0. Jeśli chodzi o ekipę Znicza, to zespół beniaminka ligi po wznowieniu rozgrywek zainkasował tylko trzy punkty, i było to w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. Przed tygodniem przegrali oni u siebie z Lechią Gdańsk 0:2.

GKS Katowice – Znicz Pruszków: historia

Historia starć tych ekip jest dość długa. Mecze pomiędzy nimi miały miejsce m.in. w 2. lidze, gdzie oba zespoły grały jeszcze jakiś czas temu. Jednak w pierwszym starciu tej kampanii lepsi okazali się piłkarze Rafała Góraka, którzy pokonali pruszkowian na ich terenie 2:0. Co ciekawe ostatnie zwycięstwo Znicza w Katowicach, to rok 2019 i wynik 3:1.

GKS Katowice – Znicz Pruszków: kursy bukmacherów

GKS Katowice – Znicz Pruszków: kto wygra?

GKS Katowice – Znicz Pruszków: przewidywane składy

GKS Katowice: Kudła, Kuusk, Jędrych, Komor, Wasielewski, Repka, Kozubal, Rogala, Błąd, Marzec, Bergier

Znicz Pruszków: Mleczko, Błyszko, Grudziński, Tkachuk, Yukhymovych, Nowak, Pomorski, Proczek, Moskwik, Stanclik, Tabara

GKS Katowice – Znicz Pruszków: transmisja

Spotkanie GKS-u Katowice ze Zniczem Pruszków zostanie rozegrane 2 marca 2024 roku. Początek meczu już o godzinie 12:40. Transmisja będzie dostępna w systemie PPV za pośrednictwem strony internetowej polsatboxgo.pl

