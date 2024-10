GKS Katowice – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Początek sezonu w Katowicach nie należał do udanych, ponieważ na tym terenie wygrał Radomiak Radom oraz Raków Częstochowa. Później było już tylko lepiej i GKS zdobył 8/12 punktów, co czyni ich niepokonanym w tym okresie. Trudno zatem spodziewać się, że Śląsk zdoła przerwać serię porażek właśnie w Katowicach. Szczególnie, że wrocławianie w tym sezonie tylko raz nie przegrali na wyjeździe. Mój typ: wygrana GKS-u.

GKS Katowice – Śląsk Wrocław: ostatnie wyniki

Podopieczni trenera Rafała Góraka w ostatnim czasie złapali wiatr w żagle, co skutkowałem awansem do kolejnej rundy Pucharu Polski. GKS wygraną 2:1 wyrzucił z rozgrywek Termalikę. Jeszcze efektowniej katowiczanie wypadli w Ekstraklasie, gdzie rozbili 3:1 Pogoń Szczecin. Z kolei z Puszczą Niepołomice był już pogrom, ponieważ GKS triumfował na wyjeździe aż 6:0.

Piłkarze Jacka Magiery są na dnie tabeli Ekstraklasy. To nie może aktualnie dziwić, ponieważ Śląsk ostatni raz zapunktował w końcówce sierpnia, gdy zremisował 1:1 z Legią Warszawa. Od tego momentu wrocławianie już tylko przegrywali. Sposób na drużynę z Dolnego Śląska znaleźli zawodnicy: Pogoni Szczecin, Lecha Poznań, Motoru Lublin, a także ostatnio Cracovii.

GKS Katowice – Śląsk Wrocław: historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą od sezonu 2007/2008. Wówczas GKS i Śląsk spotkali się na niższym poziomie rozgrywkowym. We Wrocławiu padł bezbramkowy remis. Z kolei w Katowicach gospodarze ograli gości 2:0.

GKS Katowice – Śląsk Wrocław: kursy bukmacherskie

Na stadionie w Katowicach zapowiada się interesująca rywalizacja, lecz to GKS według bukmacherów będzie faworytem tego meczu. Kurs na zwycięstwo katowiczan wynosi ok. 2.10, zaś wygrana gości to współczynnik ok. 3.50. Remis w tym starciu można postawić po kursie ok. 3.40.

GKS Katowice – Śląsk Wrocław: kto wygra?

GKS Katowice – Śląsk Wrocław: przewidywane składy

Rafał Górak ma dwa znaki zapytania w składzie, ponieważ być może spotkanie z powodów zdrowotnych opuszczą Bergier i Rogala. Jacek Magiera także nie ma pełnego komfortu, ponieważ przez kontuzje niedostępni są Cebula i Rejczyk.

GKS Katowice – Śląsk Wrocław: transmisja meczu

Mecz odbędzie się w niedzielę (20 października) na stadionie w Katowicach. Transmisja starcia GKS – Śląsk będzie dostępna od 12:15 w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Ponadto spotkanie będzie transmitowane w internecie w usłudze Canal+ Online. Żeby oglądać starcia w internecie na platformie Canal+, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

