GKS Katowice – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (20.07.2024)

GKS Katowice – Radomiak Radom: przewidywania

PKO Ekstraklasa budzi się z letniego letargu i wraca do gry. Już dzisiaj będziemy świadkami dwóch pierwszych spotkań w ramach kampanii 2024/25, ale mecz, GKS-u Katowice z Radomiakiem Radom odbędzie się w sobotę i będzie pierwszym tego dnia spotkaniem w ramach piłkarskiej elity w naszym kraju.

Naprzeciwko siebie staną dwa zespoły, które w typowane są raczej do zajęcie miejsc w dolnych rejonach tabeli. Z jednej strony beniaminek ligi, który w czasie letnich przygotowań mocno się wzmocnił, a z drugiej zespół, który co roku miał spore aspiracje, ale zawsze kończyło się na zakończeniu sezonu na dnie tabeli. Podobnie było i w minionym sezonie, gdzie radomianie zajęli ostatnie gwarantujące pozostanie w lidze miejsce, a o ligowy byt walczyli do ostatniej kolejki. Niemniej w tym meczu trudno wytypować zwycięzcę, mój typ na tę rywalizację to: BTTS.

GKS Katowice – Radomiak Radom: ostatnie mecze

Ekipa z Katowic w czasie letnich przygotowań rozegrała aż sześć spotkań sparingowych. Co ciekawe, jednak tylko jedno udało się im wygrać, bowiem podopieczni Rafała Góraka okazali się lepsi od Odry Opole, którą pokonali 2:0. Poza tym bilans meczów towarzyskich to dwa remisy oraz trzy porażki.

Z kolei jeśli chodzi o piłkarzy z Radomia, to oni wręcz przeciwnie do GieKSy rozegrali tylko trzy gry kontrolne. Dwie z nich udało się wygrać, było to w starciu z Cracovią oraz Koroną Kielce. Remis z kolei padł w rywalizacji z Motorem Lublin.

GKS Katowice – Radomiak Radom: historia

W ostatnich latach potyczka tych dwóch drużyn miała miejsce tylko raz. Było to w 2016 roku podczas meczu Pucharu Polski. Wówczas na etapie 1/32 finału lepsza okazała się ekipa z Radomia. Co ciekawe, gola w tamtym starciu zdobył znany i lubiany Leandro, który do dzisiaj jest piłkarzem Radomiaka. Od tamtej pory obie te drużyny mijały się w poszczególnych ligach. Teraz jednak znów staną przed szansą rywalizacji.

GKS Katowice – Radomiak Radom: kto wygra?

GKS Katowice – Radomiak Radom: przewidywane składy

GKS Katowice – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Według analiz wszystkich graczy na rynku, spotkanie to nie ma wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo zarówno GKS-u Katowice, jak i Radomiaka Radom są do siebie mocno zbliżone i w zależności od bukmachera różnią się minimalnie, lub są wręcz identyczne.

GKS Katowice – Radomiak Radom: transmisja

Spotkanie 1. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice a Radomiakiem Radom będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać do transmisji, wystarczy wykupić abonament w kwocie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Później kwota pakietu wyniesie 54 zł / mies. Start meczu już w sobotę o nowej godzinie, czyli 14:45 na stadionie w Katowicach.

