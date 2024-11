PressFocus Na zdjęciu: Adrian Błąd

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: typy bukmacherskie

Faworyt sobotniego meczu to GKS, co przed sezonem nie musiało być takie oczywiste. Katowiczanie zagrają u siebie, gdzie są nieprzewidywalną drużyną. To tutaj porażek doznała ekipa z Białegostoku i Szczecina. Na tym obiekcie trzy punkty celebrowała jednak drużyna z Kielc i Radomia. Z Lechią może stać się zatem wszystko. Szczególnie, że ta rozstała się ostatnio z trenerem, co może zadziałać mobilizująco na piłkarzy. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: ostatnie wyniki

Piłkarze GKS-u ścigają się z klubami z górnej połowy tabeli. Brakuje im zaledwie kilku punktów, które stracili w ostatnich tygodniach. Forma katowiczan osłabła, ale istotny był też terminarz. Rafał Górak i spółka okazali się słabsi od czołowych drużyn tego sezonu, czyli Legii Warszawa (1:4) i Lecha Poznań (0:2). Minusem jest też porażka z Koroną Kielce 1:2. Udało się natomiast pokonać Cracovię 4:3.

W połowie września Lechia ograła u siebie 1:0 Radomiaka Radom. Od tego momentu gdańszczanie nie pokonali już nikogo, za co posadą zapłacił trener Szymon Grabowski. Na pożegnanie jego podopieczni ulegli u siebie 0:3 Pogoni Szczecin. W efekcie są na przedostatnim miejscu w tabeli.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: historia

Dla tych klubów zmierzenie się ze sobą w Ekstraklasie będzie nowością. Ostatnie pojedynki miały miejsce na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. W Gdańsku Lechia nie zostawiła rywalowi złudzeń i zwyciężyła aż 5:1. GKS zrewanżował się w Katowicach, gdzie triumfował skromnie 1:0.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu beniaminków według analityków bukmachera STS będzie GKS Katowice. Kurs na ich wygraną wynosi 1.72, zaś zwycięstwo Lechii Gdańsk można zagrać z kursem aż 4.50. Zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 3.90.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: kto wygra?

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Po obu stronach brak większych problemów kadrowych. Katowiczanom nie pomogą kontuzjowani Nowaki Zrelak. Również bez dwóch piłkarzy do meczu przystąpią gdańszczanie. W ich przypadku z urazami zmagają się Bobcek i Mena.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Po obu stronach brak większych problemów kadrowych. Katowiczanom nie pomogą kontuzjowani Nowaki Zrelak. Również bez dwóch piłkarzy do meczu przystąpią gdańszczanie. W ich przypadku z urazami zmagają się Bobcek i Mena.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: transmisja meczu

Mecz z udziałem beniaminków odbędzie się w sobotę (30 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizacja GKS Katowice – Lechia Gdańsk będzie dostępna w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony oraz wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Cena uwzględnia rabat 5 zł za zgody marketingowe.

