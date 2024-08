fot. PressFocus Na zdjęciu: Adam Zrelak

GKS Katowice Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2024 14:47 .

GKS Katowice – Jagiellonia: typy bukmacherskie

GKS Katowice to ekipa, który dzięki fantastycznej rundzie wiosennej w swoim wykonaniu, wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy. Na dzisiaj drużyna Rafała Góraka ma pięć punktów na koncie. Bilans nie robi wrażenia, Podobać może się jednak to, że katowiczanie grają na swoich zasadach, wyróżniając się dużą intensywnością w swoich działaniach. Jagiellonia Białystok to natomiast ekipa, mająca podcięte skrzydła. Mistrz Polski przegrał w każdym z czterech ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. W środku tygodnia Żółto-czerwoni otrzymali natomiast lekcję piłki nożnej od Ajaxu. Przed niedzielnym starciem ciekawe jest z kolei to, że GieKSa brała udział w sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy tylko jedna z ekip zdobyła bramkę lub po prostu miał miejsce bezbramkowy remis, co nie może napawać optymizmem kibica oczekującego goli. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Lukasz Superbet 1.60 Obie drużyny strzelą – NIE Przejdź na stronę Superbet

GKS Katowice – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Zespół Rafała Góraka przystąpi do poniedziałkowej potyczki, będąc od trzech spotkań bez zwycięstwa. GKS Katowice zaliczył w nich dwa remisy i porażkę. Ostatnio dzielił się punktami z: Motorem Lublin (0:0) oraz Piastem Gliwice (2:2).

Katowicki zespół w tej kampanii nie wygrał jeszcze w roli gospodarza w oficjalnym meczu. Ostatnie zwycięstwo u siebie GieKSa zaliczyła 18 maja, gdy rozbiła Wisłę Kraków (5:2).

Ekipa Adriana Siemieńca jest natomiast po wysokiej porażce z Ajaxem (1:4) w eliminacjach Ligi Europy. Wcześniej natomiast Jagiellonia w PKO BP Ekstraklasie przegrała z Cracovią (2:4).

Ogólnie w roli gościa o ligowe punkty nie przegrała w żadnych z dwóch ostatnich meczów. Żółto-czerwoni wygrali w nich z Radomiakiem (3:2) i zremisowali z Piastem Gliwice (1:1).

GKS Katowice – Jagiellonia: historia

Obie ekipy po raz ostatni mierzyły się ze sobą w październiku 2018 roku. Wówczas katowiczanie mierzyli się z ekipą z Białegostoku w krajowym pucharze. Góra była Jagiellonia, która wygrała po dogrywce (1:0). Bramkę z rzutu karnego zdobył w czwartej minucie doliczonego czasu gry Guilherme.

GKS Katowice – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Jagiellonii kształtuje się w wysokości 2.20-2.47. Remis oszacowano na 3.30-3.40. Z kolei opcję na zwycięstwo GieKSy wyceniono na 2.85-3.50. Przy okazji meczu ekip Rafała Góraka i Adriana Siemieńca można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

GKS Katowice – Jagiellonia, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u 50% wygraną Jagiellonii 50% remisem 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną GKS-u

wygraną Jagiellonii

remisem

GKS Katowice – Jagiellonia, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji praktycznie w najmocniejszym składzie. Tylko Adrian Danek jest niepewny gry, na co wpływ mają mieć kwestie zdrowotne. Z kolei w drużynie z Białegostoku nie będzie mógł wystąpić Damian Wojdakowski.

GKS: Kudła – Klemenz, Jędrych, Kuusk, Rogala, Repka, Kowalczyk, Czerwiński, Borja Galan, Nowak, Zrelak

Jagiellonia: Abramowicz – Nguiamba, Dieguez, Skrzypczak, Sacek, Nene, Romanczuk, HAnsen, Imaz, Villar, Pululu.

GKS Katowice – Jagiellonia, transmisja meczu

Pierwsze niedzielne starcie szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy z udziałem GKS-u Katowice i Jagiellonii będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Family oraz CANAL+ Sport 3. Mecz można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.