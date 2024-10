Girona – Feyenoord Rotterdam: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2024)

Girona - Feyenoord Rotterdam: typy, kursy i zapowiedź meczu w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów. Hiszpański zespół czeka na premierowe zwycięstwo w Champions League. Holendrzy chcą zaprezentować się z lepszej strony niż miało to miejsce w meczu przeciwko Bayerowi Leverkusen.

Girona – Feyenoord: typy i przewidywania

Girona stanie przed historycznym momentem, gdy po raz pierwszy w swojej historii zagra u siebie w Lidze Mistrzów. Hiszpański klub podejmie Feyenoord Rotterdam w 2. kolejce Ligi Mistrzów. Oba zespoły przystąpią do środowego starcia po porażkach na starcie prestiżowych rozgrywek. Podopieczni Michela ulegli Paris Saint-Germain w dramatycznych okolicznościach, tracąc gola w ostatniej minucie. Natomiast Holendrzy zostali upokorzeni na własnym stadionie z Bayerem Leverkusen (0:4).

Dla gospodarzy, którzy w zeszłym sezonie zaskoczyli wszystkich, zajmując trzecie miejsce w La Liga, nadchodzący mecz to doskonała okazja do rehabilitacji po ostatnich niepowodzeniach. Z pewnością Girona będzie bardziej zmotywowana niż Feyenoord, który wciąż szuka stabilnej formy pod wodzą nowego trenera. Hiszpański zespół, wspierany przez swoich kibiców ma duże szanse na zdobycie trzech punktów. Mój typ: Wygrana Girony.

Girona – Feyenoord: ostatnie wyniki

Girona rozpoczęła bieżącą kampanię ligową od remisu z Betisem (1:1). Zawodnicy Michela pierwsze zwycięstwo odnieśli nad Osasuną Pampeluna (4:0) w trzeciej kolejce. Ostatni triumf zawodników Michela miał miejsce na początku września, kiedy pokonali Sevillę (2:0). Obecnie Katalończycy plasują się na 12. miejscu w La Liga. W miniony weekend zremisowali z Celtą Vigo (1:1). W swoim debiucie w Lidze Mistrzów byli bliscy wywalczenia punktu przeciwko PSG, ale samobójczy gol Paulo Gazzanigi w 90. minucie dał zwycięstwo francuskiemu gigantowi.

Z kolei piłkarze Feyenoordu Rotterdam w ostatnim czasie prezentują nierówną formę pod wodzą trenera Briana Priske. 16-krotni mistrzowie Eredivisie rozpoczęli sezon od triumfu nad PSV Eindhoven w Superpucharze Holandii. W lidze zanotowali falstart, remisując z Willem II (1:1) na własnym terenie. Później pewnie pokonali Zwolle (5:1), jednak cztery kolejne remisy zepchnęły ich na 6. miejsce w tabeli. W Lidze Mistrzów zespół zaliczył bolesną porażkę, przegrywając z Bayerem Leverkusen (0:4).

Girona – Feyenoord: historia

Środowe spotkanie Girony z Feyenoordem będzie historycznym wydarzeniem, ponieważ obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w oficjalnych rozgrywkach. Do tej pory ich drogi nigdy się nie skrzyżowały.

Girona – Feyenoord: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferty bukmachera STS, który przygotował atrakcyjne propozycje. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł. Jeśli twierdzisz, że wygra Girona, to taki kursy wynosi około 1.95. Tymczasem triumf Feyenoordu został wyceniony na około 3.60. Kurs na remis oscyluje na poziomie 3.80.

Girona – Feyenoord: przewidywane składy

W wyjściowym składzie Michela zabraknie Oriola Romeu oraz Daleya Blinda, którzy doznali kontuzji podczas minionego meczu z Celtą Vigo (1:1). Od dłuższego czasu niedostępni są także Ricard Artero oraz Jastin Garcia. W kadrze meczowej Feyenoordu nie zobaczymy Santiago Gimeneza, który z powodu kontuzji biodra nie będzie mógł wziąć udziału w rywalizacji. Meksykanin jest czołowym strzelcem klubu, a w poprzednim sezonie Eredivisie zdobył aż 23 bramki.

Girona Miguel Angel Sanchez Feyenoord Rotterdam Brian Priske Girona Miguel Angel Sanchez 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Feyenoord Rotterdam Brian Priske Rezerwowi 1 Juan Carlos 6 Donny van de Beek 7 Cristhian Stuani 11 Arnaut Danjuma Groeneveld 14 Oriol Romeu 15 Juanpe 16 Alejandro Frances 18 Ladislav Krejčí 19 Bojan Miovski 22 Jhon Solís 24 Portu 25 Pau López 27 Gabriel Misehouy 1 Justin Bijlow 15 Facundo González 16 Hugo Bueno 17 Luka Ivanusec 19 Julián Carranza 21 Plamen Andreev 23 Anis Hadj Moussa 24 Gjivai Zechiël 26 Givairo Read 38 Ibrahim Osman

Girona – Feyenoord: kto wygra?

Girona – Feyenoord: transmisja meczu

Spotkanie Girony z Feyenoordem Rotterdam odbędzie się w środę (2 października) o godzinie 18:45. Transmisja z meczu Ligi Mistrzów będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 3. Spotkanie będzie również dostępne do obejrzenia w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet Super Sport obejmujący wszystkie kanały CANAL+ i gwarantujący transmisje ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów można uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie, przy zobowiązaniu na rok. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

