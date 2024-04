fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Fulham Newcastle Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2024 11:10 .

Fulham – Newcastle, typy i przewidywania

Newcastle United pozostaje w grze o szóste miejsce na koniec sezonu Premier League. Do Manchesteru United traci cztery punkty, co oznacza, że ten wynik jest w zasięgu. W minionym sezonie Sroki radziły sobie lepiej, lecz teraz Eddie Howe musi mierzyć się z ogromnymi problemami kadrowymi i nawracającymi kontuzjami czołowych zawodników. W sobotę Newcastle United zagra na wyjeździe z Fulham, które w tej kampanii punktuje w kratkę, lecz nie musi obawiać się o utrzymanie. Londyńczycy mają na swoim koncie kilka imponujących występów, które przeplatają stratami punktów ze słabszymi przeciwnikami. Mój typ – remis.

Fulham – Newcastle, ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Fulham dość niespodziewanie poległo w wyjazdowej potyczce z Nottingham Forest 1-3. Wcześniej także zaliczyło wynik poniżej oczekiwań, bowiem podzieliło się punktami z Sheffield United (3-3). Londyńczycy mają także na koncie niezwykle cenną wygraną w derbach nad Tottenhamem, którego udało się pokonać aż 3-0.

Newcastle United ma za sobą szalony tydzień. Najpierw, w niesamowicie dramatycznych okolicznościach, udało się zwyciężyć 4-3 z West Hamem. Kilka dni temu Sroki straciły punkty w potyczce z Evertonem, remisując 1-1. The Toffees wyrównali w samej końcówce spotkania.

Fulham – Newcastle, historia

Newcastle cieszy się serią pięciu kolejnych zwycięstw w bezpośrednich meczach z Fulham. W tym sezonie na St. James’ Park padł wynik 3-0 dla gospodarzy. Obie drużyny spotkały się ze sobą również w ramach Pucharu Anglii. Tam także lepsze okazały się Sroki, wygrywając 2-0.

Fulham – Newcastle, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz Premier League nie ma swojego faworyta. Nieco niższe kursy bukmacherzy przedstawiają na wygraną Fulham. Wynoszą one najczęściej 2.41. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Newcastle jest to nawet 2.75. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Fulham – Newcastle, przewidywane składy

Fulham: Leno, Tete, Adarabiayo, Bassey, Robinson, Palhinha, Lukic, Wilson, Pereira, Iwobi, Muniz

Newcastle: Dubravka, Krafth, Schar, Burn, Hall, Guimaraes, Anderson, Longstaff, Gordon, Isak, Barnes

Fulham – Newcastle, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Fulham 0% Remis 0% Wygrana Newcastle 100% 0% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Fulham

Remis

Wygrana Newcastle



Fulham – Newcastle, transmisja meczu

Sobotni mecz 32. kolejki Premier League między Fulham a Newcastle United rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.