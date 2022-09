Fulham – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Fulham – Newcastle: typy i kursy na mecz Premier League. Nowi właściciele Newcastle wiązali ogromne plany z sezonem 2022/23, jednak jak na razie nie są bliscy ich spełnienia. Sroki mocno rozczarowują i po siedmiu kolejkach zajmują dopiero 10 miejsce w lidze. Od ekipy Eddiego Howe’a oczekiwaliśmy zdecydowanie więcej.

Craven Cottage Premier League Fulham Newcastle 3.00 3.45 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2022 11:10 .

Fulham – Newcastle, typy i przewidywania

Tak jak zakładaliśmy przed sezonem, Fulham w tym sezonie to przede wszystkim Aleksandar Mitrovic. Serbski napastnik znajduje się w znakomitej dyspozycji i regularnie strzela w Premier League. 28-latek zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi angielskiej zaraz za Harrym Kane i Erlingiem Haalandem. Jak na beniaminka wymienianego w gronie faworytów do spadku Fulham prezentuje się nad wyraz dobrze. Dość powiedzieć, że przed 9. kolejką Premier League zajmuje wyższą pozycję w tabeli aniżeli Newcastle, w które wpompowano przed rokiem ogromne pieniądze.

O dziwo wzmocnione letnimi transferami Newcastle prezentuje się gorzej, aniżeli podczas rundy wiosennej ubiegłego sezonu. Dużo gorzej. Sroki wygrały w tym sezonie Premier League tylko jeden mecz i to z beniaminkiem – Nottingham Forest. Drużyna ma spory problem z regularnym strzelaniem bramek. Do tej pory zanotowała dopiero osiem trafień. To mniej m.in. od Leeds, Leicester, czy Brentford. To element, który należy jak najszybciej poprawić. Bez bramek nie będzie wyników, a marzenia o europejskich pucharach coraz szybciej oddalają się od Newcastle. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Fulham – Newcastle, ostatnie wyniki

Patrząc po ostatnich wynikach, typowane do spadku Fulham naprawdę nie ma się czego wstydzić. Ekipa z Londynu wygrała trzy z ostatnich pięciu meczów ligowych i jest wysoko w tabeli. Niewielkie porażki zanotowała jedynie przeciwko faworyzowanym Arsenalowi i Tottenhamowi. Cieniem na tych wynikach kładzie się jednak porażka już na etapie 1/32 w EFL Cup z IV-ligowym Crawley.

Newcastle zdecydowanie na tym polu ma wiele do poprawy. Sroki nie wygrały żadnego z ostatnich pięciu meczów w Premier League, co zaczyna martwić kibiców. Remis w meczu z Manchesterem City był niezwykle cenny, jednak od meczów z Wolverhampton, Crystal Palace, czy Bournemouth sztab szkoleniowy oczekiwał większej liczby punktów.

Fulham – Newcastle, historia

Fulham w ostatnich spotkaniach zdecydowanie nie szło z Newcastle. Ostatnie zwycięstwo Wieśniaków przypada na rok 2017. Poprzednie cztery mecze to dwa zwycięstwa Srok i dwa remisy. W 2021 roku w Premier League Newcastle wygrało na wyjeździe z Fulham 2:0. Rok wcześniej na St. James’ Park padł remis 1:1.

Fulham – Newcastle, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta tego spotkania. Nieco niższe kursy oferowane są na gości, choć różnica nie jest zbyt wielka. Typ na wygraną Newcastle to ok. 2.40, podczas gdy na Fulham jest to 3.00. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Fulham – Newcastle, przewidywane składy

Fulham: Leno – Tete, Adarabioyo, Diop, Ream – Reed, Andreas Pereira, Willian, Cairney, Bobby Reid – Mitrovic

Newcastle: Pope – Trippier, Schar, Burn, Targett – Willock, Longstaff, Joelinton – Almiron, Wilson, Fraser

Fulham – Newcastle, transmisja

Spotkanie Fulham z Newcastle transmitowane będzie jedynie w Internecie, na antenie Viaplay. Początek meczu w sobotę 1 października o godzinie 16:00.

