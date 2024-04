Fulham – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (21.04.2024)

Fulham - Liverpool, typy na mecz 34. kolejki Premier League. The Reds odpadli w tygodniu z Ligi Europy, a wcześniej skomplikowali sobie kwestię walki o mistrzostwo. Co pokażą w niedzielę? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Fulham – Liverpool, typy i przewidywania

Liverpool bardzo długo utrzymywał się w grze o mistrzostwo Anglii, będąc faworytem do zdobycia tytułu. Ostatnie kilka tygodni to prawdziwy koszmar dla kibiców The Reds. Najpierw ich drużyna wypisała się z gry o Puchar Anglii, a później zaliczyła dwa bardzo słabe mecze w Premier League. Na domiar złego, odpadła z Ligi Europy po przegranym ćwierćfinale z Atalantą. Jak ekipa Juergena Kloppa zareaguje na te niepowodzenia? Rywalizacja o krajowe mistrzostwo pozostaje otwarta, lecz teraz Liverpool nie jest już zależny wyłącznie od siebie.

W niedzielę trzecia drużyna w tabeli uda się do Londynu, gdzie zagra z Fulham. Rywal nie będzie więc tym z gatunku najprostszych, choć walcząc o tak wysokie cele trzeba koniecznie zdobyć trzy punkty. Londyńczycy przystąpią do tego meczu wypoczęci, bowiem, w przeciwieństwie do Liverpoolu, nie grali w środku tygodnia w europejskich pucharach. Mój typ – Fulham nie przegra.

Fulham – Liverpool, ostatnie wyniki

Fulham przełamało się po serii trzech meczów bez zwycięstwa, wygrywając w poprzedniej kolejce z West Hamem (2-0). Wcześniej zespół Marco Silvy przegrywał kolejno z Newcastle United (0-1) i Nottingham Forest (1-3), a także dzielił się punktami z Sheffield United (3-3). Fulham w tym sezonie jest bardzo nieregularne, co obrazuje sytuacja w tabeli Premier League, gdzie zajmuje dwunastą lokatę.

Liverpool ma za sobą bardzo słaby okres. W czwartek, mimo wygranej z Atalantą, pożegnał się z Ligą Europy, gdyż w pierwszym spotkaniu przegrał z włoskim zespołem aż 0-3. W międzyczasie The Reds zaliczyli bardzo poważną wpadkę w Premier League, przegrywając z Crystal Palace 0-1. Nie była to udana odpowiedź na stratę punktów w ligowej rywalizacji z Manchesterem United (2-2). Liverpool spadł na trzecią lokatę w tabeli, a do prowadzącego Manchesteru City traci dwa punkty.

Fulham – Liverpool, historia

Fulham uprzykrzyło już w tym sezonie życie Liverpoolowi. Niedzielna potyczka będzie już czwartą, mając na uwadze zarówno ligę, jak i Puchar Ligi Angielskiej. W Premier League Liverpool wygrał u siebie po szalonym spotkaniu, zakończonym wynikiem 4-3. O zwycięstwie przesądziły dwie bramki zdobyte w samej końcówce. Te zespoły grały także w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Dwumecz nie był łatwy dla Liverpoolu, który finalnie awansował do finału po wygranej i remisie (2-1, 1-1).

Fulham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Faworytem jest oczywiście Liverpool. Kurs na wygraną goście wynosi około 1.55. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Fulham jest to nawet 5.25. Kurs na remis waha się między 4.60 a 4.75. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL. Wystarczy wpisać go podczas rejestracji.

Fulham – Liverpool, przewidywane składy

Fulham: Leno, Castagne, Adarabiayo, Bassey, Robinson, Palhinha, Lukic, Iwobi, Pereira, Willian, Muniz

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Jones, Szoboszlai, Salah, Nunez, Diaz

Fulham – Liverpool, kto wygra?

Fulham – Liverpool, transmisja

Niedzielny mecz Fulham – Liverpool w ramach 34. kolejki Premier League rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w platformie Viaplay.

