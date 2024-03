Fulham – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (02.03.2024)

IMAGO / Conor Molloy / News Images Na zdjęciu: Pascal Gross

Fulham – Brighton: przewidywania

Jednym z sobotnich starć w ramach rozgrywek angielskiej Premier League będzie spotkanie w Londynie. Ekipa Fulham na własnym obiekcie podejmie Brighton. Zarówno gospodarze, jak i goście prezentują w ostatnim czasie dość podobny poziom, ale jednak to drużyna prowadzona przez Roberto De Zerbiego jest wyżej w tabeli i wciąż walczy o udział w europejskich pucharach w kolejnej kampanii. Z kolei londyńczycy plasują się w środku stawki, ale u siebie radzą sobie lepiej, niż na wyjazdach. Stąd też kursy na obie ekipy są zbliżone. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Fulham – Brighton: niedostępni piłkarze

Fulham Zawodnik Powrót Raul Jimenez Nieznany Kilka dni Willian Uraz mięśnia Niepewny João Palhinha Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 2 meczach

Brighton Zawodnik Powrót Solly March Kontuzja kolana Kilka dni João Pedro Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024 James Milner Uraz uda Kilka dni Kaoru Mitoma Kontuzja pleców Koniec maja 2024 Tariq Lamptey Uraz mięśnia Niepewny Billy Gilmour Suspended (direct red card) Po 2 meczach

Fulham – Brighton: ostatnie mecze

W ostatnich pięciu meczach ekipa Fulham zgromadziła na swoim koncie w sumie osiem punktów. Udało się pokonać m.in. Bournemouth, a ostatnio na wyjeździe Manchester United. To przekłada się na 32 zdobyte punkty i 12. pozycję w stawce. Z kolei goście w analogicznym okresie czasu zainkasowali siedem oczek, wygrywając dwa razy i raz dzieląc się punktami z Everton w ostatni weekend. W tygodniu “Mewy” wystąpiły także w Pucharze Anglii, gdzie odpadły w starciu z “Wolves”.

Fulham – Brighton: historia

Historia rywalizacji obu tych zespołów jest długa i rozbudowana. W ostatnim czasie mierzyły się one ze sobą w Premier League, ale były też potyczki w Championship. W pierwszym meczu tego sezonu padł wynik 1:1. Z kolei w poprzedniej kampanii dwukrotnie lepsze okazywało się Fulham. Ostatnie zwycięstwo Brighton to rok aż 2016 i spotkanie jeszcze w Championship. Wówczas sobotni goście wygrali 3:1.

Fulham – Brighton: kursy bukmacherskie

Fulham – Brighton: kto wygra

Fulham – Brighton: przewidywane składy

Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 9 Armando Broja 10 Tom Cairney 11 Adama Traore 12 Fodé Ballo 13 Tim Ream 14 Bobby Reid 31 Issa Diop 4 Adam Webster 10 Julio Enciso 14 Adam Lallana 15 Jakub Moder 23 Jason Steele 30 Pervis Estupiñán 31 Ansu Fati 34 Joel Veltman 41 Jack Hinshelwood

Fulham – Brighton: transmisja

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższą sobotę, 2 marca o godzinie 16:00

