Francja – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (23.03.2024)

IMAGO / ANP Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja Niemcy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 marca 2024 15:32 .

Francja – Niemcy, typy i przewidywania

W przerwie na reprezentacje dojdzie do kilku bardzo ciekawych spotkań. Jednak większość z nich nie będzie o wyraźną stawkę, bo będą to tylko mecze towarzyskie. W jednym z takich pojedynków reprezentacja Francji zmierzy się z kadrą Niemiec.

Obie drużyny dysponują piekielnie mocnymi składami. Natomiast można zauważyć, że w ostatnim czasie Niemcy nie są w najlepszej formie. Właśnie z tego powodu moim typem jest zwycięstwo Francji, w której mają zagrać największe gwiazdy z Kylianem Mbappe na czele.

Jakub Superbet 1.86 Wygrana Francji Zagraj!

Francja – Niemcy, kurs 100.00 na gola wybranej drużyny

Żeby skorzystać z promocji, zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, wyrażając przy tym zgody marketingowe, a następnie dokonaj pierwszego depozytu w wysokości co najmniej 50 zł. W kolejnym kroku postaw pierwszy zakład SOLO, na którym znajdzie się typ z oferty przedmeczowej na gola jednej z drużyn w meczu Francja – Niemcy. Minimalna stawka zakładu wynosi 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz freebet w wysokości 200 zł.

Francja – Niemcy, ostatnie wyniki

Francja – Niemcy, historia

Poniższy bilans pokazuje, że mecze Francji z Niemcami zazwyczaj mają bardzo wyrównany przebieg. W pięciu poprzednich spotkaniach dwa razy wygrywali Les Bleus, raz Die Mannschaft i raz padł remis.

Francja – Niemcy, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego meczu jest drużyna Francji, co raczej nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną ekipy Didiera Deschampsa wynosi około 1.85 a typ na zwycięstwo reprezentacji Niemiec to mniej więcej 4.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.80. W tym miejscu zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet. Nasz Superbet kod promocyjny GOAL aktywuje m.in. darmowy zakład o wartości 35 zł.

Francja – Niemcy, przewidywane składy

Francja: Maignan; Clauss, Pavard, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Camavinga; Dembele, Thuram, Mbappe

Niemcy: Ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz, Fullkrug

Francja – Niemcy, kto wygra?

Zwycięzcą meczu Francja – Niemcy będzie… Francja 0% Niemcy 0% Padnie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Francja

Niemcy

Padnie remis

Francja – Niemcy, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Polsat Sport Premium 1 i TVP Sport. Początek meczu na Parc Olympique Lyonnais już w najbliższą sobotę 23 marca o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.