Francja – Kanada: typy, kursy, zapowiedź (09.06.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja Kanada Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 czerwca 2024 13:00 .

Francja – Kanada, typy na mecz i przewidywania

Reprezentacja Francji na koniec przygotowań do mistrzostw Europy 2024 zmierzy się w niedzielny wieczór (7 czerwca) z Kanadą na stadionie Matmut Atlantique w Bordeaux. Podopieczni Didiera Deschampsa w swoim pierwszym teście przekonująco zwyciężyli z Luksemburgiem (3:0), podczas gdy Kanada została rozbita przez Holandię (0:4). Teraz chcą zdobyć cenne doświadczenie i sprawdzić się na tle jednej z najlepszych drużyn na świecie. Kanadyjczycy mają w swoich szeregach młode talenty, takie jak Alphonso Davies i Jonathan David, którzy z pewnością będą dążyć do pokazania swoich umiejętności i zrobienia dobrego wrażenia.

Zobacz także: terminarz Euro 2024

Trójkolorowi są jednym z grupowych rywali Biało-czerwonych i nie wyobrażają sobie innego scenariusza, jak pewne wyjście do fazy pucharowej. Moim zdaniem mecz zakończy się przekonującym triumfem Francuzów, bo Kanadyjczycy już na tle Oranje pokazali się ze słabej strony. Myślę, że w niedzielnym meczu goście nie trafią do siatki. Mój typ: Obie drużyny strzelą – NIE.

Superbet 1.75 Obie drużyny strzelą – NIE Zagraj!

Francja – Kanada, ostatnie wyniki

Francuzi podczas marcowego zgrupowanie ulegli Niemcom (0:2), a także wyrwali zwycięstwo nad Chile (3:2). Wówczas spotkania nie wzbudziły wielkich nadziei, ale już środowa potyczka z Luksemburgiem (3:0) pokazała siłę w ofensywie. Z kolei zespół Klonowych Liści w tym roku ograli Trinidad i Tobago (2:0) w Lidze Narodów CONCACAF. W czwartek zaś wyraźnie przegrali z Holandią (0:4).

Francja – Kanada, historia

Po raz ostatni reprezentacje te zmierzyły się ze sobą w 1986 roku podczas mistrzostw świata w Meksyku. Górą wówczas byli Trójkolorowi, którzy odnieśli skromne zwycięstwo (1:0) po trafieniu Jean-Pierre’a Papina.

Francja – Kanada, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy są przekonani, że zdecydowanym faworytem jest Francja. Zespół Deschampsa przystąpią do tego spotkania z zamiarem pokazania swojej dominacji i finezji w grze. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.30. Natomiast remis został wyceniony na mniej więcej 6.50. Jeżeli twierdzisz, że dojdzie do sensacji i po wygraną sięgną goście, to taki kurs oscyluje na poziomie 12.00. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Francja – Kanada, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Francja Zawodnik Powrót Boubacar Kamara Kontuzja kolana Koniec października 2024 Lucas Hernandez Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Aurelien Tchouameni Uraz stopy Koniec czerwca2024 Kingsley Coman Kontuzja kolana Początek lipca 2024

Francja – Kanada, przewidywane składy

Francja: Maignan – Kounde, Saliba, Konate, Hernandez- Rabiot, Kante – Dembele, Griezmann, Mbappe – Thuram

Kanada: St. Clair- Laryea, Miller, Cornelius, Davies – Buchanan, Eustaquio, Kone, Hoilett – David, Larin

Francja – Kanada, kto wygra

Kto wygra mecz? Francja 0% Remis 0% Kanada 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Francja

Remis

Kanada

Francja – Kanada, transmisja meczu

Towarzyskie spotkanie pomiędzy Francją a Kanadą, które zostanie rozegrane w niedzielę (9 czerwca) o godzinie 21:15, będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport 1. Spotkanie będzie też dostępna w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.