Fiorentina - Lech Poznań: typy na ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Po dotkliwej porażce w Poznaniu szanse Kolejorza na historyczny awans do półfinału rozgrywek są niewielkie. Ekipa Vincenzo Italiano spisuje się znakomicie i jest głównym faworytem do wygrania całej Ligi Konferencji Europy. Początek czwartkowego spotkania o godzinie 18:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.