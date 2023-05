Fiorentina - Basel: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór na Stadio Artemio Franchi szykuje się świetne widowisko. Obie drużyny staną naprzeciwko siebie w pierwszym meczu półfinałowym. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek spotkania we Florencji już w czwartek 11 maja o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Giacomo Bonaventura

Artemio Franchi, Firenze Liga Konferencji Europy Fiorentina FC Basel 1.48 5.00 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2023 07:19 .

Fiorentina – Basel, typy bukmacherskie

Oba zespoły podchodzą do pierwszego meczu półfinałowego z jednym celem – zwycięstwem. Zarówno jedni jak i drudzy chcą zagrać w finale Ligi Konferencji Europy, który odbędzie się 7 czerwca na stadionie w Pradze. My spodziewamy się bardzo bardzo zaciętego pojedynku, w którym nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy na to, że obie drużyny tego dnia zakończą mecz ze zdobytą bramką. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola

Betfan 1.92 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Fiorentina – Basel, ostatnie wyniki

Fiorentina ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych. Wszystko zaczęło się od pamiętnego dla polskich kibiców meczu z Lechem Poznań, w którym “Viola” przegrała 2:3 na własnym stadionie, ale wynik z pierwszego starcia pozwolił im awansować do półfinału Ligi Konferencji Europy. W kolejnych spotkaniach dwa razy ponieśli porażkę (2:3 z Monzą i 0:1 z Napoli), dwukrotnie zremisowali (0:0 z Cremonese oraz 3:3 z Salernitaną), a także odnieśli jedno zwycięstwo (5:0 z Sampdorią).

Natomiast FC Basel też w ostatnim czasie obniżyło loty. Po wyeliminowaniu Nicei w ćwierćfinale rozgrywek prezentują się w kratkę. W lidze odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 ze Sion oraz 4:1 z Winterthur), a także ponieśli tyle samo porażek (0:2 z Luzern i 0:2 z Zurichem). Drużyna dowodzona przez Heiko Vogela zajmuje dopiero piątą lokatę w tabeli Swiss Super League.

Fiorentina – Basel, historia

Obie drużyny tylko dwukrotnie stanęły naprzeciwko siebie. Miało to miejsce w 2015 roku w fazie grupowej Ligi Europy. Wówczas we Florencji padł wynik 2:1 dla FC Basel, a w rewanżu remis 2:2. Wtedy szkoleniowcem Fiorentiny był dobrze w Polsce znany Paulo Sousa.

Fiorentina – Basel, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają sobotni pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Fiorentina i to za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska i trybun Stadio Artemio Franchi, które wierni wspierają swoich piłkarzy w każdym meczu. Jeśli rozważasz zwycięstwo “Violi” to kursy na takie zdarzenie oscylują wokolicach 1.39 – 1.48 podczas gdy na wygraną FC Basel sięgają nawet 7.50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Podając podczas rejestracji Betfan kod promocyjny GOAL otrzymasz bonus od pierwszego depozytu, aż do kwoty 300 złotych.

Fiorentina – Basel, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Fiorentiny 0% remisem 0% wygraną FC Basel 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Fiorentiny

remisem

wygraną FC Basel

Fiorentina – Basel, przewidywane składy

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenković, Igor, Terzić; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic

FC Basel: Hitz; Lang, Kasim, Lopez; Ndoye, Xhaka, Burger, Millar; Males, Amdouni; Zeqiri

Fiorentina – Basel, transmisja meczu

Pierwsze półfinałowy mecz Ligi Konferencji Europy pomiędzy Fiorentiną a FC Basel rozegrany zostanie w czwartek (11 maja) o godzinie 21:00. Transmisja z tego ćwierćfinałowego spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.