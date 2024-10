PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok: typy bukmacherskie

FC Kopenhaga dała się we znaki polskiemu futbolowi, czego przykładem jest Raków. Jagiellonia liczy na odmienny scenariusz, ale będzie miała bardzo trudno o zdobycz punktową w Danii. Moim zdaniem mistrz Polski w debiucie na europejskiej arenie może nie dać rady faworytowi, który jest już ograny w Europie. Mój typ: wygrana Kopenhagi.

FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok: ostatnie wyniki

FC Kopenhaga jest drugą najlepszą drużyną w lidze duńskiej po dziesięciu kolejkach. Zespół ten ustępuje jedynie liderującemu Midtjylland, z którym to przegrał 1:2. Tym samym FC Kopenhaga legitymuje się bilansem 6-2-2, co przekłada się na 20 zdobytych punktów. Niedawno Kopenhaga awansowała też do kolejnej rundy krajowego pucharu.

Jagiellonia nie grała jeszcze Pucharu Polski, więc mogła skupić się na Ekstraklasie. Tam w oczy rzuca się klęska 0:5 z Lechem Poznań. Mimo tego mistrz Polski punktuje jednak dobrze, ponieważ może szczycić się czterema zwycięstwami w pięciu potyczkach.

FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok: historia

Oba zespoły nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na europejskich arenach.

FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem czwartkowego meczu jest FC Kopenhaga. Kurs na zwycięstwo duńskiej ekipy wynosi około 1.54. Z kolei triumf Jagiellonii został wyceniony na mniej więcej 5.10.

FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok: przewidywane składy

Po stronie gospodarzy niedostępni są kontuzjowani: Bardghji, Boilesen, Falk, Garananga, Larsson i Meling. Adrian Siemieniec nie może liczyć na leczącego uraz Nene.

Kopenhaga – Trott – Gocholeishvilli, Gabriel, Hatzidiakos, Diks – Delaney, Lerager, Mattsson – Achouri, Elyounoussi, Onugkha

Jagiellonia: Abramowicz – Sacek, Skrzypczak, Dieguez, Mouthinho – Romańczuk, Kubicki, Imaz – Villar Miki, Hansen – Pululu

FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok: typ kibiców

FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok: transmisja meczu

Mecz w Kopenhadze odbędzie się w czwartek (3 października) w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji. Początek rywalizacji w FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok o godzinie 21:00. Spotkanie w telewizji będzie można śledzić na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go..

