FC Barcelona – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2024)

FC Barcelona zmierzy w niedzielę z Sevillą w kolejnym ligowym meczu. Do dyspozycji Hansiego Flicka na ten mecz będą Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Przedstawiamy typy i kursy na mecz Barcelona - Sevilla.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona Sevilla FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2024 22:36 .

Barcelona – Sevilla, typy bukmacherskie

Brak zwycięstwo Barcelony w niedzielny meczu będzie bardzo dużą niespodzianką. Hansi Flick z tygodnia na tydzień ma coraz większe pole manewru, co czyni Dumę Katalonii jeszcze silniejszym zespołem. Z drugiej strony będzie zespół Sevilli, który w tym sezonie spisuje się bardzo przeciętnie, co potwierdza również miejsce w środkowej cześci tabeli.

Barcelona – Sevilla, ostatnie wyniki

Tuż przed przerwą na mecze reprezentacji FC Barcelona pewnie 3:0 pokonała na wyjeździe Deportivo Alaves. Tym samym potwierdziła, że wcześniejsza wyjazdowa porażka 2:4 z Osasuną Pampeluna była tylko wypadkiem przy pracy. W efekcie po dziewięciu kolejkach drużyna Hansiego Flicka ma na koncie osiem zwycięstw i jedną porażkę. W niedzielę będzie również walczyć o możliwość przystąpienia do zbliżającego się wielkimi krokami El Clasico z punktową przewagą nad Realem Madryt.

Do stolicy Katalonii tym razem zawita zespół Sevilli, który w tym sezonie spisuje się przeciętnie. Potwierdza to bilans trzech wygranych, trzech remisów i trzech porażek. Barcelona nie może jednak sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika, który uniknął porażki w trzech ostatnich ligowych meczach. W tym czasie odniósł dwa zwycięstwa u siebie – 2:1 z Realem Valladolid i 1:0 z Sevillą – oraz zanotował wyjazdowy remis 1:1 z Athletic Bilbao. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że Sevilla w tym sezonie nie wygrała jeszcze na wyjeździe.

Barcelona – Sevilla, historia

Pięć ostatnich ligowych pojedynków między tymi zespołami zakończyło się wygranymi Barcelony. W poprzednim sezonie Duma Katalonii wygrała skromnie 1:0 po samobójczym trafieniu Ramosa. W meczu w Sewilli kataloński zespół zwyciężył 2:1, a gole dla niego zdobywali Robert Lewandowski i Fermin Lopez.

Sevilla po raz ostatni uniknęła porażki w ligowym meczu z Barceloną w grudniu 2021 roku. Zdecydowanie dłużej czeka na zwycięstwo w La Lidze, ponieważ od 2015 roku.

Barcelona – Sevilla, przewidywane składy

Wszystko wskazuje na to, że polscy kibice będą musieli jeszcze poczekać na dwóch Polaków w składzie Barcelony. O ile Robert Lewandowski jest pewny występu przeciwko Sevilli, to Wojciech Szczęsny prawdopodobnie będzie musiał zadowolić się miejscem na ławce rezerwowych. Trener Hansi Flick zapowiedział, że nie dokona zmiany w bramce i w niedzielnym meczu od pierwszej minuty wystąpi Inaki Pena.

W składzie gospodarzy na pewno nie zobaczymy kilku kontuzjowanych zawodników. Wyeliminowani z gry są Ronald Araujo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ferran Torres i Marc-Andre ter Stegen. Do treningów z drużyną wrócili już Gavi, Fermin Lopez i Dani Olmo, ale ich występ w podstawowym składzie jest mało prawdopodobny.

W ekipie Sevilli nie zobaczymy natomiast trzech piłkarzy. Ze względów zdrowotnych przeciwko Barcelonie nie zagrają Saul Niguez i Djibril Sow. Za czerwoną kartkę musi z kolei pauzować Tangui Nianzou.

Barcelona: Pena – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Garcia, Pedri – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Sevilla: Nyland – Carmona, Bade, Salas, Pedrosa – Agoume, Gudelj – Lukebakio, Fernandez, Ejuke – Romero

Barcelona – Sevilla, transmisja meczu

Mecz Barcelona – Sevilla rozegrany zostanie w niedzielę (20 października) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, a rywalizację skomentują Michał Wszołek i Marcin Gazda. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można oglądać w usłudze CANAL+ online. Do pakietu Super Sport kosztującego 65 zł miesięcznie (w ofercie na rok) możesz dobrać pakiet z kanałami Eleven Sports. Dzięki temu będziesz mógł oglądać wszystkie mecze Barcelony w La Liga i Lidze Mistrzów. Z oferty możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

To jednak nie wszystko, ponieważ niedzielne spotkanie możesz obejrzeć również za darmo w usłudze STS TV. Co trzeba zrobić? Wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i postawić dowolny zakład za minimum 2 zł w ciągu 24 godzin przed meczem.

