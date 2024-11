FC Barcelona – Espanyol: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2024)

ddp media GmbH/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Espanyol, typy bukmacherskie

FC Barcelona jest obecnie w niesamowitej formie, co potwierdziły jej występy przeciwko Bayernowi Monachium i Realowi Madryt. Trudno po takich spotkaniach spodziewać się jakiejkolwiek niespodzianki w niedzielnych derbach z Espanyolem. Zdobycie trzech punktów jest wręcz obowiązkiem dla drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że Barcelona po tym meczu dopisze do swojego konta komplet punktów. Przy okazji zwracam uwagę na promocję Superbet, który pozwala zagrać zakład na wygraną Barcy po kursie 200. Więcej o tej ofercie przeczytasz poniżej. Mój typ: wygrana Barcelony

Barcelona – Espanyol, ostatnie wyniki

FC Barcelona do niedzielnych derbów przystąpi w komfortowej sytuacji. Po efektownej wygranej 4:0 na Santiago Bernabeu z Realem Madryt, drużyna Hansiego Flicka prowadzi w tabeli z sześciopunktową przewagą nad Królewskimi. Był to kolejny bardzo dobry występ katalońskiego zespołu, który kilka dni wcześniej efektownie 4:1 ograł Bayern Monachium w Lidze Mistrzów. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Barcelona może pochwalić się serię pięciu kolejnych wygranych. W tym czasie zdobyła aż 21 bramek, tracąc przy tym zaledwie dwie. W niedzielne popołudnie będzie chciała jeszcze poprawić ten bilans.

Espanyol plasuje się aktualnie tuż nad strefą spadkową, a forma zespołu na pewno nie napawa optymizmem jego kibiców przed derbowym starciem. Z pięciu ostatnich meczów Espanyol przegrał aż cztery. W ostatnich dwóch kolejkach musiał uznać wyższość Athletic Bilbao (1:4) i Sevilli (0:2). W mijającym tygodniu awansował do kolejnej rundy Pucharu Króla, pewnie 4:0 pokonując drużynę San Torso.

Barcelona – Espanyol, historia

Jeżeli spojrzymy na historię bezpośrednich spotkań, trudno spodziewać się w tym spotkaniu wygranej Espanyolu. Ostatni raz taka sytuacja w meczu ligowym miała miejsce w 2009 roku. Nie oznacza to jednak, że Dumę Katalonii czeka łatwe zadanie. Barcelonie udało się bowiem wygrać tylko jeden z trzech ostatnich pojedynków. W tym czasie Espanyol dwukrotnie urywał punkty dzięki remisom (2:2 u siebie, 1:1 na wyjeździe). Ostatnia konfrontacja, do której doszło w maju tego roku, zakończył się wyjazdową wygraną 4:2 Barcelony. Dwa gole w tym meczu zdobył Robert Lewandowski.

Barcelona – Espanyol, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Barcelona jest wręcz murowanym faworytem do zwycięstwa. Kursy na wygraną Dumy Katalonii nie przekraczają 1.15, podczas gdy zwycięstwo Espanyolu wyceniane jest nawet na 17.00. Rozważając typ na wygraną Barcelony warto zwróci uwagę na ofertę Superbet, który pozwala taki zakład zagrać po kursie 200. Stawiając tylko 2 zł można zgarnąć aż 400 zł bonusu. Do skorzystania z promocji uprawnia podanie kodu GOAL podczas rejestracji w Superbet. Więcej informacji na temat oferty znajdziesz wyżej.

Barcelona – Espanyol, przewidywane składy

Na liście nieobecnych w zespole Barcelony niezmiennie pozostają Ronald Araujo, Marc Berlan, Andreas Christensen, Ferran Torres i Marco-Andre ter Stegen. Pod dużym znakiem zapytania stoi również występ Erica Garcii. Niewykluczone, że Hansi Flick zdecyduje się na zmiany w wyjściowym składzie w porównaniu do ostatnich meczów. Na grę od pierwszej minuty liczą między innymi Frenkie de Jong i Dani Olmo.

Espanyol będzie musiał sobie poradzić bez Fernando Calero, Edu Exposito i Pol Lozano.

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Espanyol Manolo González FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Espanyol Manolo González Rezerwowi 6 Gavi 10 Ansu Fati 14 Pablo Torre 16 Fermín López 17 Marc Casado 18 Pau Victor Delgado 25 Wojciech Szczesny 31 Diego Kochen 32 Héctor Fort 35 Gerard Martin 36 Sergi Domínguez 3 Sergi Gomez 11 Pere Milla 12 Álvaro Tejero Sacristán 13 Fernando Pacheco 16 Walid Cheddira 19 Salvi Sánchez 24 Irvin Cardona 31 Antoniu Roca 33 Ángel Fortuño 35 Rafel Bauzà

Barcelona – Espanyol, transmisja meczu

Mecz Barcelona – Espanyol odbędzie się w niedzielę (3 listopada) o godzinie 16:15. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1, a skomentują go Mateusz Święcicki i Łukasz Wiśniowsk. Rywalizację można również śledzić za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie w usłudze CANAL+ online. Teraz pakiet Super Sport można uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie (w ofercie na rok) i dołożyć do niego pakiet z kanałami Eleven Sports. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Niedzielne derby Barcelony można obejrzeć również za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i postawić dowolny zakład za minimum 2 zł w ciągu 24 godzin przed meczem.

