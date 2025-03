FC Barcelona – Benfica: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2025)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona – Benfica: typy bukmacherskie

FC Barcelona we wtorkowym meczu będzie bronić skromnej zaliczki sprzed tygodnia, kiedy wygrała w Lizbonie 1:0. Wygrana to w dużej mierze zasługa świetnie dysponowanego Wojciecha Szczęsnego. Przed rewanżowym meczem Duma Katalonii jest wyraźnym faworytem, ale drużyna Benfiki z pewnością zrobi wszystko, aby odwrócić losy rywalizacji.

Barcelona dysponuje talizmanem w postaci Szczęsnego, z którym w składzie nie doznała jeszcze porażki. Jeżeli potwierdzi się to we wtorek, to właśnie Barcelona zamelduje się w kolejnej rundzie. W tym miejscu zwracam uwagę na ofertę Superbet, który oferuje nowym klientom bonus 400 zł za czyste konto polskiego bramkarza. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Benfica we wtorek nie będzie miała wiele do stracenia, musi zagrać odważnie i ofensywie. To może być również szansa dla niesamowitej ofensywy Barcelony, która będzie miała jeszcze więcej niż zwykle. Barcelona w meczach u siebie w Lidze Mistrzów w tym sezonie zdobywa średnio trzy gole i spodziewam się, że tę średnią może we wtorek utrzymać. Mój typ: Barcelona – powyżej 2,5 bramki

Barcelona – Benfica: ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatni weekend nie pojawiła się na boisku. Podopieczni Hansiego Flicka mieli zmierzyć się przed własną publicznością z Osasuną Pampeluna, ale spotkanie na niedługo przed jego rozpoczęciem zostało odwołane ze względu na śmierć klubowego lekarza.

Benfica w tym czasie sięgnęła po komplet punktów w ligowym meczu z Nacionalem. Zespół z Lizbony na własnym stadionie wygrał pewnie 3:0. To jej piąta z rzędu wygrana w lidze, co pozwala jej wywierać presję na liderującym obecnie Sportingu.

FC Barcelona nie przegrała natomiast żadnego z ostatnich 15 meczów. Porażki w barwach katalońskiego klubu nie zaznał również Wojciech Szczęsny. Fani Dumy Katalonii z pewnością nie mieliby za złe, gdyby ta passa potrwała jak najdłużej.

Barcelona – Benfica: historia

Wtorkowe spotkanie będzie już trzecim pojedynkiem obu drużyn w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Oba zakończyły się wygranymi Barcelony, która w fazie ligowej triumfowała w Lizbonie 5:4, a przed tygodniem zwyciężyła skromnie 1:0.

Barcelona może się również pochwalić świetnym bilansem w meczach u siebie z portugalskimi zespołami w europejskich pucharach. Przegrała bowiem tylko jeden z 17 takich pojedynków. Miało to miejsce przeciwko FC Porto w sezonie 1972/73. Od tamtej pory rywalizowała z rywalami z Portugalii aż 14 razy.

Barcelona – Benfica: kto wygra?

Barcelona – Benfica: kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania na Estadio da Luz będzie FC Barcelona, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów. Na zwycięstwo Blaugrany oszacowano współczynnik na poziomie 1.85, zaś triumf gospodarzy można zagrać z kursem 3.60.

Barcelona – Benfica: przewidywane składy

Robert Lewandowskiego zabrakło w kadrze Barcelony na niedoszłe spotkanie z Osasuną w ostatni weekend. Były to spowodowane względami zdrowotnymi. Nie jest to jednak nic poważnego i reprezentant Polski powinien wystąpić we wtorkowy wieczór. Wyłączeni z gry są Marc Bernal, Andreas Christensen i Marc-Andre ter Stegen.



Benfica do rewanżowego meczu przystąpi poważnie osłabiona. W jej szeregach zabraknie kontuzjowanych Alexandra Bahy, Angela Di Marii, Manu Silvy i Tiago Gouveii, a za kartki pauzować musi Alvaro Carreras. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Tomasa Araujo.

Barcelona – Benfica: transmisja meczu

Rewanżowy mecz Barcelona – Benfica rozegrany zostanie we wtorek (11 marca) o godzinie 18:45. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale CANAL+ Extra 2. Spotkanie można również oglądać za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ online. Aby uzyskać do niej dostęp należy posiadać pakiet Super Sport, który kosztuje obecnie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

