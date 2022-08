Everton – Nottingham: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Dele Alli

Everton – Nottingham to kolejne spotkanie trzeciej kolejki Premier League. Ekipa z Liverpoolu do tej pory przegrała obie potyczki. Jak będzie teraz? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi tego sobotniego starcia. Można w niej znaleźć między innymi informacje o ostatnich rezultatach i przewidywane składy.

Goodison Park Premier League Everton Nottingham Forest 1.98 3.60 4.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 08:41 .

Everton – Nottingham: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że obie ekipy zdobędą w tym spotkaniu co najmniej po jednym golu. Na pewno gospodarze będą szczególnie zmotywowani, aby zanotować zwycięstwo w sobotniej konfrontacji. W końcu do tej pory gracze Evertonu ponieśli dwie porażki. Ostatnio przegrali w delegacji z Aton Villą 1:2. Gospodarze zagrają ofensywnie, a goście nie mają tutaj nic do stracenia. Są zaś w stanie zdobyć minimum jedno trafienie.

Everton – Nottingham: sytuacja kadrowa

Yerry Mina, Andre Gomes, Ben Godfrey, Dominic Calvert-Lewin i Andros Townsend – w Evertonie panuje prawdziwy „szpital”. Z tych wszystkich zawodników nie będzie mógł skorzystać szkoleniowiec klubu z Liverpoolu. Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja w szeregach beniaminka. Tylko Omar Richards narzeka bowiem na uraz.

Everton – Nottingham: ostatnie wyniki

Everton nie mógł gorzej rozpocząć nowego sezonu Premier League. Zawodnicy z Liverpoolu przegrali bowiem oba spotkania. W pierwszej kolejce gospodarze okazali się słabsi na swoim terenie od Chelsea (0:1). W drugiej kolejce Everton pojechał do Birmingham. Aston Villa wykorzystała atut swojego stadionu i triumfowała 2:1. Beniaminek rozpoczął sezon od przegranej z Newcastle (0:2 w delegacji). Kilka dni potem piłkarze Nottingham skromnie pokonali u siebie West Ham United 1:0.

Everton – Nottingham: historia

W tym wieku oba te kluby nie grały przeciwko sobie ani razu. Ostatnio rywalizowały ze sobą w sezonie 1998/99. W rundzie jesiennej Everton triumfował w delegacji 2:0. Do niespodzianki doszło w Liverpoolu. Everton przegrał bowiem na swoim terenie 0:1.

Everton – Nottingham: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów więcej szans na zanotowanie wiktorii w sobotę mają gracze gospodarzy.

Everton – Nottingham: przewidywane składy

Everton: Pickford – Holgate, Coady, Tarkowski – Patterson, Iwobi, Onana, Mykołenko – McNeil, Gordon, Gray

Nottingham: Henderson – Worrall, Niakhate, McKenna – Williams, O’Brien, Mangala, Toffolo – Lingard – Awoniyi, Johnson

Everton – Nottingham: transmisja

Sobotni mecz będzie pokazywany na Viaplay. Potyczka na Goodison Park rozpocznie się punktualnie o 16:00.