Everton - Manchester United, typy na mecz 13. kolejki Premier League. Czerwone Diabły nieustannie rozczarowują, a Erik ten Hag mierzy się z wielką krytyką. Wyjazd na Goodison Park jest szansą na poprawienie nastrojów wśród kibiców.

Everton – Man Utd, typy i przewidywania

Manchester United od początku sezonu spisuje się poniżej oczekiwań, a Erik ten Hag musi zmagać się z bardzo dużą krytyką. Choć wyniki w Premier League ostatnio są nieco lepsze, Czerwone Diabły mają problem z regularnością we wszystkich rozgrywkach. W niedzielę czeka ich wyjazdowe starcie z Evertonem, który po odjęciu z dorobku dziesięciu punktów wpadł do strefy spadkowej i znajduje się w bardzo trudnym położeniu. The Toffees muszą nieoczekiwanie bronić się przed spadkiem z angielskiej elity.

Mając na uwadze, że obie te drużyny nie strzelają zbyt wielu goli, a skład Manchesteru United będzie poważnie osłabiony przez problemy zdrowotne, trudno spodziewać się na Goodison Park strzelaniny. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Everton – Man Utd, ostatnie wyniki

Everton w ostatnim czasie wyraźnie złapał lepszą formę. Przed przerwą reprezentacyjną ograł na wyjeździe Crystal Palace 3-2. Wcześniej zremisował u siebie z faworyzowanym Brighton 1-1, a także pokonał w Pucharze Ligi Angielskiej Burnley aż 3-0. The Toffees mają za sobą także cenny triumf nad West Hamem (1-0).

Manchester United poprawił nieco wyniki w Premier League, natomiast zawodzi we wszystkich innych rozgrywkach. Z ostatnich pięciu meczów Czerwone Diabły wygrały dwa – przeciwko Luton (1-0) i Fulham (1-0). Porażkami zakończyły się natomiast spotkanie w Lidze Mistrzów z FC Kopenhagą (3-4) oraz w Pucharze Ligi Angielskiej z Newcastle United (0-3).

Everton – Man Utd, historia

Ostatnie trzy bezpośrednie mecze tych drużyn zakończyły się zwycięstwami Manchesteru United. W minionym sezonie Czerwone Diabły na Goodison Park wygrały 2-1, a na Old Trafford 2-0. Te zespoły trafiły także na siebie w ramach 1/32 finału Pucharu Anglii. Podopieczni Erika ten Haga wygrali to spotkanie aż 3-1.

Everton – Man Utd, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Evertonu waha się między 2.65 a 2.75. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Manchesteru United jest to najczęściej 2.55. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Everton – Man Utd, przewidywane składy

Manchester United przystąpi do tego meczu bardzo poważnie osłabiony. Z problemami zdrowotnymi zmagają się Casemiro, Christian Eriksen, Mason Mount, Rasmus Hojlund, Lisandro Martinez, Jonny Evans, Aaron Wan-Bissaka i Tyrell Malacia. To szansa dla zawodników, którzy do tej pory grali niewiele lub byli tylko rezerwowymi.

Everton: Pickford, Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garnier, Onana, McNeil, Doucoure, Harrison, Calvert-Lewin

Manchester United: Onana, Dalot, Maguire, Lindelof, Reguilon, McTominay, Amrabat, Rashford, Fernandes, Garnacho, Martial

Everton – Man Utd, kto wygra?

Everton – Man Utd, transmisja meczu

Niedzielny mecz Premier League pomiędzy Evertonem a Manchesterem United rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na CANAL+ Sport oraz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

