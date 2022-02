Everton – Man City: typy, kursy, zapowiedź (26.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Man City

Hitem sobotnich zmagań 27. kolejki Premier League będzie rywalizacja Everton – Man City. Frank Lampard dalej szuka pomysłu na The Toffes, z kolei Obywatele to już kolektyw, który czasem miewa gorsze momenty. Czy tym razem dojdzie do niespodzianki? Sprawdź nasz typ, ostanie wyniki tych drużyn czy kursy bukmacherskie.

Everton – Man City, typy i przewidywania

Everton właśnie w takich pojedynkach jak ten, może stracić wiele lub zyskać jeszcze więcej. Stąd Goodison Park wypełni się po brzegi, a to może pomóc zatrzymać Man City na dobre. Jednak Obywatele zjawią się w Liverpoolu zirytowani ostatnim niepowodzeniem przeciwko Spurs.

W takiej sytuacji na pewno będziemy świadkami świetnych zawodów. Nasza redakcja stawia na gole z obu stron i przynajmniej trzy trafienia do ostatniego gwizdka.

Everton – Man City, ostatnie wyniki

Everton dalej znajduje się w trudnym położeniu. Tylko dwa oczka nad strefą spadkową, pomimo kilku zaległych meczów, na pewno nie wnoszą niczego dobrego. Lampard powoli wprowadza własne porządki, ale jego droga do celu nie jest usłana różami. Co więcej, The Toffies przegrali cztery z pięciu ostatnich spotkań w lidze, pokonując tylko Leeds (3:0).

Tymczasem Man City niespodziewanie nie dał rady Tottenham (2:3) w poprzedniej kolejce. Z tego powodu wyścig po tytuł znów stał się wyrównany, więc przy kolejnym niepowodzeniu Obywateli może dojść do niemałej niespodzianki.

Everton – Man City, historia

Historia spotkań bezpośrednich przemawia na korzyść The Citizens. Jesienią komplet punktów padł łupem Man City (3:0). Co ciekawe, The Toffies od trzech starć nie mogą wpakować piłki do siatki mistrzów Anglii.

Everton – Man City, kursy bukmacherskie

Everton – Man City, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

