Elche – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (14.05.2023)

Elche – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Elche spadło już z La Liga, dlatego nie spodziewamy się, żeby piłkarze przystąpili wyjątkowo zmotywowani do rywalizacji z Atletico. Rojiblancos natomiast mają o co walczyć. Wicemistrzostwo Hiszpanii jest w ich zasięgu.

Pressfocus Na zdjęciu: Atletico Madryt

Estadio Martinez Valero LaLiga Elche Atletico Madryt 8.80 5.40 1.46 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2023 00:48 .

Elche – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Znakomicie wygląda w ostatnich tygodniach Atletico Madryt. Zespół strzela wiele goli, a piłkarze wyglądają na wciąż nienasyconych. Diego Simeone na nowo natchnął swoich graczy, którzy znów uwierzyli we własne umiejętności. Atletico zlało ostatnio Cadiz i Real Valladolid. Jak wysoki wymiar kary otrzyma Elche, które jest najgorszą drużyną obecnego sezonu w La Liga. Nasz typ: Atletico Madryt Powyżej 1.5 gola.

STS 1.47 Atletico Madryt Powyżej 1.5 gola Odwiedź STS

Elche – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Elche udało się ostatnio wygrać wysoko spotkanie z Rayo Vallecano, co było sporą niespodzianką w jego wypadku. Oprócz tego zanotowali cztery porażki. Lepsi od nich okazali się Girona, Valencia, Celta Vigo, a w ostatniej kolejce Almeria.

Tylko FC Barcelona w ostatnich tygodniach była w stanie wygrać z Atletico Madryt. Oprócz tego Los Colchoneros wysoko wygrali z RCD Mallorca, Realem Valladolid i Cadiz. W trzech poprzednich meczach łącznie strzelili aż 13 bramek.

Elche – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Elche do rywalizacji z Atletico Madryt przystąpi bez kontuzjowanych Alamo i Carmony. Obaj zawodnicy pauzują już jednak od dłuższego czasu. Więcej braków jest po stronie Atletico Madryt.

Diego Simeone na mecz z Elche nie zabierze wielu kontuzjowanych graczy. Są to Memphis Depay, Marcos Llorente, Reinildo Mandava, Jan Oblak i Stefan Savic.

Elche – Atletico Madryt, historia

Atletico Madryt regularnie ogrywa Elche, co stało się już wręcz zasadą. Rojiblancos wygrali wszystkie pięć ostatnich meczów bezpośrednich z tym rywalem. Ostatni raz Elche zanotowało zwycięstwo przeciwko Los Colchoneros w 2002 roku.

Elche – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Ogromna jest różnica w kursach bukmacherskich na oba zespoły. Typ na wygraną Elche wynosi aż 8.20, podczas gdy typ na zwycięstwo Atletico Madryt to zaledwie 1.38. Na remis bukmacherzy proponują kursy zbliżone do 5.25. Mecz warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Elche – Atletico Madryt, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Elche 0% Remis 0% Wygrana Atletico 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Elche

Remis

Wygrana Atletico

Elche – Atletico Madryt, przewidywane składy

Elche – Atletico Madryt, transmisja

Mecz Elche z Atletico Madryt transmitowany będzie na antenie Eleven Sports 2. Początek meczu już w niedzielę o godzinie 16:15. Spotkanie będzie rozgrywane na Estadio Manuel Martinez Valero w Elche.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.