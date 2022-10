Eintracht – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Już we wtorek Eintracht Frankfurt zmierzy się przed własną publicznością z Tottenhamem w ramach 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dla podopiecznych Antonio Conte to bardzo ważne spotkanie, bowiem po porażce ze Sportingiem oddala się pierwsze miejsce w grupie D. Początek meczu o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Eintracht Frankfurt Tottenham 3.50 3.65 2.13 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2022 17:16 .

Eintracht – Tottenham, typy i przewidywania

Ostatnia dyspozycja Tottenhamu budzi spore wątpliwości. Londyński zespół w dalszym ciągu punktuje na dobrym poziomie, choć jego gra nie przekonuje kibiców. W sobotę Koguty uległy Arsenalowi w derbach, a jeszcze przed przerwą reprezentacyjną przegrały ze Sportingiem w ramach Ligi Mistrzów. Wtorkowe starcie z Eintrachtem Frankfurt będzie więc bardzo istotne w kontekście awansu do fazy pucharowej. Tottenham marzy o zajęciu pierwszego miejsca w swojej grupie, do czego będzie konieczne zwycięstwo. Eintracht natomiast w ostatnich tygodniach spisuje się dużo lepiej i wierzy, że uda się urwać punkty wyżej notowanemu przeciwnikowi. Biorąc pod uwagę skuteczność obu zespołów, spodziewamy się wielu bramek. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Eintracht – Tottenham, sytuacja kadrowa

Po stronie Tottenhamu we wtorek zabraknie kontuzjowanego Dejana Kulusevskiego, co stanowi spory problem dla ofensywy. Nie zagra także Lucas Moura, a występ Bena Daviesa stoi pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o Eintracht Frankfurt, z pewnością bolesna jest strata Mario Goetze, który nie zagra z powodu urazu. Na swoje zdrowie narzekają także Buta, Jerome Onguene i Almamy Toure.

Eintracht – Tottenham, ostatnie wyniki

Eintracht ma za sobą trzy kolejne wygrane, z czego dwie ostatnie na poziomie Bundesligi. Triumfator poprzedniej edycji Ligi Europy w zeszły weekend pokonał 2-0 Union Berlin, a przed przerwą reprezentacyjną ograł Stuttgart 3-1. W Lidze Mistrzów ma po dwóch kolejkach trzy punkty, wygrywając z Marsylią i przegrywając ze Sportingiem.

Londyńczycy mają za sobą nieudaną derbową potyczkę z Arsenalem, która zakończyła się przegraną 1-3. Wcześniej pokonali Leicester City aż 6-2 i ulegli Sportingowi 0-2. W swojej grupie Ligi Mistrzów Tottenham uzbierał trzy punkty, pokonując w pierwszej kolejce Marsylię 2-0.

Eintracht – Tottenham, historia

Obie ekipy spotykają się ze sobą po raz pierwszy w historii. Dla Eintrachtu obecny sezon jest przełomowy, bowiem nie miał nigdy wcześniej okazji występować w Lidze Mistrzów.

Eintracht – Tottenham, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów są goście, a kurs na ich zwycięstwo wynosi około 2,11. W przypadku wygranej Eintrachtu jest to nawet 3,50.

Eintracht – Tottenham, przewidywane składy

Eintracht: Trapp, Tuta, Hasebe, Ndicka, Knauff, Rode, Kamada, Pellegrini, Lindstrom, Sow, Muani

Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Sanchez, Perisic, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon, Son, Richarlison, Kane

Eintracht – Tottenham, transmisja meczu

Spotkanie 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Eintrachtem Frankfurt a Tottenhamem rozpocznie się we wtorek o godzinie 21. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 4. Rozjemcą rywalizacji będzie Włoch Daniele Orsato.

