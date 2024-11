Eintracht Frankfurt – Slavia Praga: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2024)

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Eintrachtu Frankfurt

Eintracht Frankfurt – Slavia Praga: przewidywania

Jednym z czwartkowych spotkań 4. kolejki fazy ligowej Ligi Europy UEFA będzie rywalizacja pomiędzy Eintrachtem Frankfurt oraz Slavią Praga. Starcie to z pewnością zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem obie drużyny preferują raczej ofensywny styl gry i w tym sezonie w ich meczach pada sporo bramek. Tym razem powinno być podobnie i choć faworytem są gospodarze, to Czesi mają swoje mocne strony i mogą spłatać figla, tak jak zespół z Pilzna, który w starciu z Eintrachtem zremisował 3:3. Mój typ na ten mecz: BTTS – Obie drużyny zdobędą gola.

Eintracht Frankfurt – Slavia Praga: ostatnie wyniki

Oba zespoły w ostatnim czasie są w dość dobrej formie. Jeśli chodzi o ekipę Eintrachtu Frankfurt, to oni w ostatniej kolejce bardzo wyraźnie pokonali zespół Bochum aż 7:2. W sumie w pięciu ostatnich meczach zainkasowali 10 punków. Do tej pory w rozgrywkach Ligi Europy mają na swoim koncie siedem oczek, pokonali bowiem RFS 1:0 oraz Besiktas Stambuł 3:1, ale zremisowali z Viktorią Pilzno 3:3.

Drużyna Slavii Praga w ostatniej kolejce swojej ligi podzieliła się punktami z zespołem Hradec Kralove, gdzie było 1:1. W sumie w analogicznym okresie czasu, na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań zdobyli oni również 10 oczek. W rozgrywkach Ligi Europy mają cztery punkty, bowiem pokonali Łudogorec Razgrad 2:0, zremisowali z Ajaxem 1:1 oraz przegrali z Athletic Bilbao 0:1.

Eintracht Frankfurt – Slavia Praga: historia

Będzie to pierwsze starcie tych zespołów w historii.

Eintracht Frankfurt – Slavia Praga: przewidywane składy

Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Slavia Praga Jindřich Trpišovský Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Slavia Praga Jindřich Trpišovský Rezerwowi 3 Arthur Theate 8 Farès Chaïbi 11 Hugo Ekitike 15 Ellyes Skhiri 16 Hugo Larsson 19 Jean Bahoya 27 Mario Götze 33 Jens Grahl 34 Nnamdi Collins 36 Ansgar Knauff 40 Kaua Santos 5 Igoh Ogbu 13 Mojmir Chytil 14 Simion Michez 20 Alexandr Buzek 21 David Doudera 24 Ales Mandous 26 Ivan Schranz 28 Filip Prebsl 33 Ondrej Zmrzly 35 Matej Jurasek 37 Dominik Pech

Eintracht Frankfurt – Slavia Praga: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Mocnym faworytem tego meczu wydaje się zespół gospodarzy i widać to też w kursach. Na zwycięstwo Eintrachtu zagramy za około 1.75. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.00. Na trzy punkty gości postawimy za ponad 4.00.

Eintracht Frankfurt – Slavia Praga: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w aplikacji i na stronie internetowej polsatboxgo.pl. Początek rywalizacji w tym meczu w Lidze Europy w czwartek 7 listopada 2024 roku o godzinie 18:45.

