F91 Dudelange – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2022)

F91 Dudelange – Lech Poznań to rewanżowe spotkanie w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Mistrz Polski jest już tylko krok od awansu do fazy grupowej europejskich pucharów. Kolejorz przystąpi do rewanżowego starcia z ekipą z Luksemburga z dwubramkową zaliczką. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

F91 Dudelange – Lech Poznań, typy i przewidywania

Lech Poznań w tym sezonie w PKO Ekstraklasie nie rozpieszcza swoich kibiców. Najwyższa pora, aby piłkarze Kolejorza wzięli odpowiedzialność za siebie i nie tylko zaprezentowali ładną dla oka grę, ale też efektywną. Taką, która nie pozostawi złudzeń, kto powinien jesienią występować w europejskich pucharach. Wierzymy w potencjał mistrza Polski i możliwości zawodników, dlatego spodziewamy się przekonujące wygranej podopiecznych Johna van den Broma. Nasz typ: wygrana Lecha.

F91 Dudelange – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Ekipa z Luksemburga przegrała tylko raz w pięciu ostatnich meczach. Tylko lechici znaleźli panaceum na F91 Dudelange. W pokonanym polu drużyna Fangueiro pozostawiała natomiast takie zespoły jak: Jeunesse (5:0), czy Progres Niederkom (3:2). Kilka dni temu najbliższy rywal mistrza Polski pokonał też Hostert (3:1). W związku Dudelange jest aktualnie liderem w swojej lidze z dziewięcioma punktami.

W roli gospodarza team z Luksemburga nie przegrał w żadnym z trzech ostatnich meczów. Wygrał w nich dwukrotnie i raz zremisował. Po raz ostatni Dudelange w roli gospodarza przegrała 26 lipca w ramach eliminacji Ligi Mistrzów, ulegając Puynikowi (1:4) z ligi armeńskiej.

Lech Poznań to natomiast zespół, prezentujący sinusoidalną dyspozycję w ostatnim czasie. Kolejorz w siedmiu ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczył trzy porażki, dwa zwycięstwa i remis. Ostatnią wygraną poznański team zaliczył tydzień temu, gdy pokonał Luksemburczyków (2:0).

Lech na wyjazdach w ostatnim czasie prezentuje się bardzo źle. Mistrzowie Polski nie wygrali w żadnym z czterech ostatnich meczów, notując w nich dwie porażki i dwa remisy. Z placu gry na tarczy Lech schodził po starciach z Karabachem Agdam (1:5) i Vikingurem (0:1).

F91 Dudelange – Lech Poznań, historia

Obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą tylko raz, co miało miejsce właśnie tydzień temu. Lech wygrał z Dudelange (2:0). Trafienia dla mistrzów Polski zanotowali Kristoffer Velde i Mikael Ishak.

F91 Dudelange – Lech Poznań, kursy bukmacherów

F91 Dudelange – Lech Poznań, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie eliminacji Ligi Konferencji europy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Dudelange – Lech transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie TVP Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:30, a skomentują je Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

