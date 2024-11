dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Donyell Malen

Dinamo Zagrzeb Borussia Dortmund

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Dinamo Zagrzeb zmierzy się u siebie z Borussią Dortmund w meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów. W poprzedniej serii gier Chorwaci pokonali Slovana Bratysława 4:1, a Niemcy wygrali 1:0 ze Sturmem Graz. Jeśli chodzi o tabelę, to gospodarze plasują się na 16. pozycji, z kolei goście zajmują bardzo wysokie 7. miejsce w stawce. Czy podopieczni Nenada Bjelicy zaskoczą wyżej notowanego rywala? To się okaże już za kilkadziesiąt godzin. Początek rywalizacji na Maksimirze w najbliższą środę, 27 listopada o godzinie 21:00.

Na papierze Borussia Dortmund dysponuje dużo lepszym składam, a ponadto ma większe doświadczenie w europejskich pucharach. Uważam, że niemiecka drużyna powinna poradzić sobie z chorwackim zespołem. Mój typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy nie zobaczymy kontuzjowanych Juana Cordoby, Bruno Petkovicia oraz Petara Sucicia. Jeżeli chodzi o drużynę gości, to niedostępni są Karim Adeyemi, Niklas Sule, Kjell Watjen i Serhou Guirassy, którzy również mają problemy zdrowotne.

Kontuzje Dinamo Zagrzeb Zawodnik Powrót Juan Córdoba Kontuzja kolana Koniec grudnia 2024 Bruno Petkovic Uraz mięśnia Kilka tygodni Petar Sucic Uraz stopy Koniec grudnia 2024

Kontuzje Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Karim Adeyemi Uraz ścięgna udowego Kilka dni Niklas Süle Uraz kostki Początek grudnia 2024 Kjell Wätjen Uraz mięśnia Kilka dni Serhou Guirassy Choroba Niepewny

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie Dinamo Zagrzeb zawodzi na ligowym podwórku, gdzie bezbramkowo zremisowało z Rijeką (0:0) oraz podzieliło się punktami z Goricą (2:2). Natomiast Borussia Dortmund w znakomitym stylu ograła Freiburg (4:0), ale za to przegrała z Mainz (1:3).

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund, historia

Co ciekawe, oba zespoły nie miały jeszcze okazji ze sobą rywalizować. Zatem środowy mecz między Dinamem Zagrzeb a Borussią Dortmund będzie na swój sposób historyczny.

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego spotkania są goście, którzy dotarli do finału poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, gdzie musieli uznać wyższość Realu Madryt (0:2). Kurs na zwycięstwo Dinama Zagrzeb wynosi około 4.50, a typ na wygraną Borussii Dortmund to mniej więcej 1.70. Natomiast kurs na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 4.00. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Dinamo Zagrzeb Nenad Bjelica Borussia Dortmund Nuri Sahin Dinamo Zagrzeb Nenad Bjelica 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Nuri Sahin Rezerwowi 3 Takuya Ogiwara 6 Maxime Bernauer 7 Luka Stojkovic 11 Arbër Hoxha 13 Samy Mmaee 21 Nathanael Mbuku 29 Lukas Kacavenda 31 Ivan Filipovic 37 Marko Rog 2 Yan Couto 7 Giovanni Reyna 13 Pascal Groß 16 Julien Duranville 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 37 Cole Campbell 39 Filippo Mané 42 Almugera Kabar 46 Ayman Azhil

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund, kto wygra?

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Spotkanie Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund oczywiście będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 3 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Przed mikrofonami usiądą Michał Mitrut oraz Michał Trela.

Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Początek rywalizacji na Maksimirze już w najbliższą środę, 27 listopada o godzinie 21:00.

