Crystal Palace – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (01.01.2022)

Premier League się nie zatrzymuje i gra także w nowy rok. Na 1 stycznia zaplanowano derby Londynu, czyli starcie Crystal Palace – West Ham. Obie drużyny będą chciały wygrać drugi mecz z rzędu, ale to zespół Łukasza Fabiańskiego będzie faworytem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów.

Crystal Palace – West Ham United, typy i przewidywania

Bukmachery typują, że w sobotniej potyczce po pełną pulę sięgnie West Ham. Naszym zdaniem jest to możliwe, ale nie pewne. Młotom zdarzają się bowiem niespodziewane straty punktów, jak niedawno przeciwko Southampton.

Crystal Palace w bieżącym sezonie rozegrało już dziesięć meczów na własnym obiekcie. Orły przegrały tylko raz-z Aston Villą. Sądzimy zatem, że gospodarze nie są skazani na porażkę w derbach Londynu. Mogą powalczyć nawet o pełną pulę. Nasz typ: remis.

Crystal Palace – West Ham United, sytuacja kadrowa

Patrick Vieira w najbliższej batalii nie będzie mógł skorzystać z pięciu zawodników. Problemy zdrowotne uniemożliwiające gra mają: Nathaniel Clyne, Eberechi Eze, James McArthur, Michael Olise, a także Joachim Andersen.

Mniej kłopotów z wyborem kadry meczowej ma David Moyes. Szkot będzie musiał pominąć trzech piłkarzy. Niedostępni na sobotnie derby Londynu są: Aaron Cresswell, Angelo Ogbonna oraz Kurt Zouma.

Crystal Palace – West Ham United, ostatnie wyniki

Grudzień nie był zbyt intensywnym miesiącem dla Crystal Palace. Orły rozegrały bowiem pięć meczów. Londyńczycy zaprezentowali się dosyć przewidywalnie. Przegrali z faworyzowanymi przeciwnikami, czyli Manchesterem United i Tottenham. Pokonali natomiast Everton oraz Norwich. Przeciwko Southampton nastąpił zaś podział punktów.

Znacznie więcej pracy miał sztab trenerski West Hamu, który musiał przygotować drużynę do aż ośmiu konfrontacji. Intensywność meczów wpłynęła negatywnie na Młoty. Wygrały one zaledwie dwukrotnie. Pokonały Chelsea oraz Watford. Ligę Europy zakończyli natomiast domową porażką z Dinamo Zagrzeb. Piłkarze Davida Moyesa nie zakwalifikowali się do półfinału Pucharu Ligi Angielskiej, gdyż musieli uznać wyższość Tottenhamu.

Crystal Palace – West Ham United, historia

Kluby te grały ze sobą 37 razy. Znacznie częściej, bo aż 15-krotnie triumfował West Ham. 8 meczów na swoją korzyść rozstrzygnęło Crystal Palace. 14 razy nie wyłoniono zwycięzcy.

W sezonie 2021/2022 mieliśmy już okazję oglądać derby Londynu między West Hamem, a Crystal Palace. Na Olympic Stadium zobaczyliśmy cztery gole. Ostateczny wynik starcia Młotów z Orłami to 2:2.

Crystal Palace – West Ham United, kursy bukmacherów

Crystal Palace – West Ham United, przewidywane składy

Crystal Palace: Butland; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, Schlupp; Ayew, Edouard, Zaha

West Ham United: Fabiański; Coufal, Dawson, Diop, Johnson; Soucek, Rice; Bowen, Lanzini, Benrahma; Antonio

Crystal Palace – West Ham United, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 1 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 36-letni Michael Oliver. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:30. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport.

