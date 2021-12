Crystal Palace – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (15.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek podczas meczu z Norwich City

Crystal Palace – Southampton: typy i kursy na mecz Premier League. W jednym z wtorkowych pojedynków 17. kolejki angielskiej ekstraklasy Orły powalczą o drugie zwycięstwo z rzędu. Naprzeciwko będą mieli Świętych, którzy nie wygrali od ponad miesiąca. W naszej zapowiedzi znajdziecie także informacje o sytuacji kadrowej obu drużyn.

Crystal Palace – Southampton, typy i przewidywania

Crystal Palace w ostatni weekend przełamało fatalną passę. To nie udało się natomiast Świętym, którzy nie wygrali już od pięciu kolejek. Czy są w stanie sięgnąć po komplet punktów na Selhurst Park. Przemawia z nami historia ostatnich bezpośrednich pojedynków obu drużyn, ale w środowy wieczór może to być za mało.

Nie pokusimy się w tym spotkaniu o wskazanie końcowego rozstrzygnięcia, ale nie spodziewamy się w nim zbyt wielu goli. W pięciu z sześciu ostatnich ligowych pojedynków tych drużyn obejrzeliśmy maksymalnie dwie bramki i podobnego scenariusza spodziewamy się w najbliższym meczu. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Crystal Palace – Southampton, sytuacja kadrowa

Gospodarze do środowego spotkania przystąpi osłabiony brakiem kontuzjowanych Nathana Fergusona i Jamesa McArthura. Mocno niepewny jest także występ od pierwszej minuty Joachima Andersena, który niedawno wznowił treningi z drużyną.

W składzie Świętych od początku meczu powinniśmy po raz kolejny zobaczyć reprezentanta Polski Jana Bednarka. Trener Ralph Hassenhuttl nie będzie miał natomiast do swojej dyspozycji trzech piłkarzy – Che Adamsa, Adama Armstronga i Armando Broji.

Crystal Palace – Southampton, ostatnie wyniki

W zdecydowanie lepszych humorach do środowego spotkania na Selhurst Park przystąpią gospodarze, którzy w ostatniej kolejce pokonali u siebie 3:1 Everton. Była to ich pierwsza wygrana od 6 listopada, bowiem we wcześniejszych czterech spotkaniach zapisali na swoje konto zaledwie jeden punkt. W tym czasie zremisowali 3:3 z Burnley oraz przegrywali kolejno z Aston Villą (1:2), Leeds United (0:1) i Manchesterem (0:1). W najbliższym meczu będą chcieli potwierdzić, że ostatnia wygrana nie była dziełem przypadku.

Okazję ku temu mają bardzo dobrą, bowiem podejmować będą u siebie pozostające bez wygranej od pięciu kolejek Southampton. Święci w tym czasie powiększyli swój dorobek o zaledwie dwa punkty, które wywalczyli i siebie remisując z Leicester City (2:2) i Brighton (1:1). W pozostałych trzech wyjazdowych meczach musieli uznać wyższość swoich rywali – 1:2 z Norwich City, 0:4 z Liverpoolem i 0:3 z Arsenalem.

Crystal Palace – Southampton, historia

Święci przed środowym meczem na pewno nie stoją na straconej pozycji. O tym, że potrafią grać na Selhurst Park pokazuje również dotychczasowa historia pojedynków obu drużyn. Co prawda ostatni mecz w Londynie, który rozegrany został we wrześniu 2020 roku zakończył się skromną wygraną 1:0 gospodarzy, ale wcześniejsze trzy wizyty Świętych na terenie rywala były dla nich udane i zwycięskie.

Ostatnia konfrontacja tych zespołów miała natomiast miejsce w maju tego roku. Southampton grając wówczas przed własną publicznością wygrało pewnie 3:1.

Crystal Palace – Southampton, kursy bukmacherów

Crystal Palace – Southampton, przewidywane składy

Crystal Palace: Guaita – Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell – Gallagher, Kouyate, Hughes – Olise, Benteke, Zaha

Southampton: Caballero – Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters – Redmond, Ward-Prowse, Romeu, Tella – Long, Walcott

Crystal Palace – Southampton, transmisja meczu

Crystal Palace – Southampton to jeden z czterech meczów 17. kolejki Premier League zaplanowanych na środę (15 grudnia). Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:30 będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Canal+ Now.

