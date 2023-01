Crystal Palace – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Newcastle

Czwarte w tabeli Premier League Newcastle, w 21. kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace o utrzymanie się w czołówce angielskiej elity.

Selhurst Park Premier League Crystal Palace Newcastle 4.30 3.60 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 stycznia 2023 18:40 .

Crystal Palace – Newcastle, typy i przewidywania

Wyraźny faworyt do zwycięstwa w sobotniej potyczce to Newcastle. Zespół ten znajduje się w ścisłej ligowej czołówce, a Crystal Palace to ekipa z dolnej połowy tabeli. Ponadto Orły mają serię kilku meczów bez wygranej. Sądzimy, że zostanie ona wydłużona o co najmniej jedną potyczkę. Stawiamy bowiem na triumf Srok.

Crystal Palace – Newcastle, sytuacja kadrowa

Patrick Vieira nie będzie miał do dyspozycji trzech piłkarzy. Z kontuzjami zmagają się: Joachim Andersen, Nathan Ferguson oraz James McArthur. Więcej absencji jest w ekipie, którą dowodzi Eddie Howe. Anglik nie może skorzystać z: Bruno Guimaraesa, Emila Kraftha , Paula Dummetta , Matta Targetta, a także Jonjo Shelvey’a.

Crystal Palace – Newcastle, ostatnie wyniki

W 2023 roku Crystal Palace rozegrało już cztery mecze. Mimo tego londyńczykom ani razu nie udało się wygrać. Orły musiały uznać wyższość Tottenhamu, Southampton, a także Chelsea. Na pocieszenie został im niedawny remis z rozpędzonym Manchesterem United.

Cztery potyczki ma za sobą także Newcastle. Sroki w przeciwieństwie do swojego najbliższego przeciwnika, miały okazję celebrować wygranie meczu. Eddie Howe i spółka ograli Leicester i Fulham, a także zremisowali z będącym liderem tabeli Arsenalem. Powodem do smutku dla Newcastle była pucharowa porażka z Sheffield Wednesday.

Crystal Palace – Newcastle, historia

Zespoły te w bieżącej kampanii rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Kibice nie doczekali się jednak goli. W Premier League padł bowiem bezbramkowy remis. Tak samo było w regulaminowym czasie meczu 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Rzuty karne lepiej wykonywało zaś Newcastle, które wyeliminowało Crystal Palace.

Crystal Palace – Newcastle, kursy bukmacherów

Crystal Palace – Newcastle, przewidywane składy

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Richards, Guehi, Mitchell; Eze, Doucoure, Hughes; Olise, Ayew, Zaha

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Longstaff, Joelinton; Almiron, Isak, Saint-Maximin

Crystal Palace – Newcastle, kto wygra mecz?

Crystal Palace – Newcastle, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 21 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Craig Pawson. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:30. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.

