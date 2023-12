Crystal Palace – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2023)

Crystal Palace - Liverpool: typy, kursy, zapowiedź na pierwszy sobotni mecz 16. kolejki Premier League. Początek spotkania już o godzinie 13:30, a my zachęcamy do zapoznania się z przewidywaniami na tę rywalizację.

IMAGO / PA Images / Mike Egerton Na zdjęciu: Darwin Nunez

Crystal Palace Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2023 16:06 .

Crystal Palace – Liverpool: przewidywania

Pierwszym sobotnim mecze na boiskach angielskiej Premier League będzie rywalizacja Crystal Palace z Liverpoolem. Na stadionie w Londynie dojdzie do spotkania ligowego średniaka z rozpędzoną w ostatnich tygodniach ekipą The Reds. Crystal Palace nie wygrało żadnego z czterech poprzednich meczów w lidze. Z kolei goście w ostatnich pięciu meczach zainkasowali jedenaście oczek, co pozwoliło im wskoczyć na fotel wicelidera tabeli. A do tego zdobyli aż 11 goli. Mój typ na to spotkanie może być jeden: Liverpool wygra.

Crystal Palace – Liverpool: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Liverpool wygrał trzy z pięciu ostatnich spotkań w Premier League. W tym czasie zremisował tylko z Manchesterem City oraz Luton Town. To powoduje, że The Reds z dorobkiem 34 oczek lokują się na pozycji wicelidera tabeli i tracą do pierwszego Arsenalu dwa punkty. Zaś jeśli chodzi o ekipę Crystal Palace, to oni po 15 rozegranych meczach mają raptem 16 punktów na koncie. W analogicznym okresie czasu zespół z Londynu zdobył tylko cztery punkty, a ostatnia wygrana miała miejsce na początku listopada.

Crystal Palace – Liverpool: historia

Historia rywalizacji obu ekip w ostatnim czasie jest oczywiście długa i dość jednoznaczna. W przeważającej większości przypadków lepsi okazywali się piłkarze z Anfield. W poprzedniej kampanii jednak dwukrotnie padła remis. Najpierw 1:1, a później 0:0. Gdy popatrzymy na wcześniejsze rywalizacje, to zobaczymy, że Liverpool miał serię 12 zwycięstw nad Crystal Palace z rzędu.

Crystal Palace – Liverpool: kursy bukmacherskie

Crystal Palace – Liverpool: kto wygra?

Crystal Palace – Liverpool: przewidywane składy

Crystal Palace Roy Hodgson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Crystal Palace Roy Hodgson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 5 James Tomkins 11 Matheus França 14 Jean-Philippe Mateta 19 Will Hughes 23 Malcolm Ebiowei 29 Naouirou Ahamada 31 Remi Matthews 38 Omotayo Adaramola 44 Jairo Riedewald Marcelo Pitaluga 2 Joe Gomez 7 Luis Díaz 13 Adrian 17 Curtis Jones 19 Harvey Elliot 44 Luke Chambers 50 Ben Doak 78 Jarell Quansah Crystal Palace Roy Hodgson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Crystal Palace Roy Hodgson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 5 James Tomkins 11 Matheus França 14 Jean-Philippe Mateta 19 Will Hughes 23 Malcolm Ebiowei 29 Naouirou Ahamada 31 Remi Matthews 38 Omotayo Adaramola 44 Jairo Riedewald Marcelo Pitaluga 2 Joe Gomez 7 Luis Díaz 13 Adrian 17 Curtis Jones 19 Harvey Elliot 44 Luke Chambers 50 Ben Doak 78 Jarell Quansah

Crystal Palace – Liverpool: transmisja

Początek meczu pomiędzy Crystal Palace oraz Liverpoolem już w sobotę 9 grudnia o godzinie 13:30. Transmisja dostępna będzie na platformie Viaplay oraz telewizji Canal+ Sport. Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

