Crystal Palace – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2024)

Crystal Palace – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. Orły zmierzą się u siebie z Czerwonymi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Selhurst Park już w najbliższą sobotę, 5 października o godzinie 13:30.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Crystal Palace Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2024 16:35 .

Crystal Palace – Liverpool, typy i przewidywania

Crystal Palace stanie przed bardzo trudnym zadaniem w 7. kolejce Premier League. Orły, które znajdują się w strefie spadkowej, podejmą bowiem na własnym stadionie lidera ligowej tabeli, czyli Liverpool. Faworyta tego pojedynku nietrudno jest więc wskazać. Czy podopieczni Olivera Glasnera sprawią niespodziankę i urwą punkty drużynie z Anfield Road? O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę, 5 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 13:30.

Mohamed Salah jest ostatnio w znakomitej formie. Czy egipski gwiazdor trafi do siatki w czwartym spotkaniu z rzędu? Uważam, że to prawdopodobny scenariusz. Mój typ: Mohamed Salah zdobędzie bramkę.

Crystal Palace – Liverpool, sytuacja kadrowa

Zarówno gospodarze, jak i goście mierzą z problemami kadrowym. Crystal Palace będzie musiało radzić sobie bez Matheusa Francy, Roba Holdinga, Chadiego Riada, Chrisa Richardsa oraz Cheicka Doucoure. Natomiast w Liverpoolu zabraknie Harveya Elliotta, w występ Federico Chiesy stoi pod znakiem zapytania.

Kontuzje i zawieszenia Crystal Palace Zawodnik Powrót Matheus França Złamane żebro Niepewny Chadi Riad Kontuzja kolana Początek grudnia 2024 Cheick Doucouré Uraz palca Koniec października 2024 Chris Richards Uraz ścięgna udowego Koniec października 2024

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Harvey Elliot Złamana noga Koniec października 2024 Federico Chiesa Stłuczenie Kilka dni

Crystal Palace – Liverpool, ostatnie wyniki

Crystal Palace w ostatniej kolejce Premier League przegrało na wyjeździe z Evertonem (1:2), a wcześniej na ligowym podwórku bezbramkowo zremisowało u siebie z Manchesterem United (2:2). Liverpool w tym czasie pokonał na własnym stadionie Bolognę (2:0) w Lidze Mistrzów, natomiast w 6. serii gier angielskiej ekstraklasy poradził sobie w delegacji z Wolverhampton Wanderers (2:1).

Crystal Palace – Liverpool, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu zespołów trochę lepiej wypada Liverpool, choć Crystal Palace w ostatnim czasie wcale nie wygląda źle w starciach z angielskim gigantem. Jeśli weźmiemy pod lupę pięć poprzednich meczów między tymi drużynami, to odnotujemy bowiem dwie wygrane Czerwonych, jedno zwycięstwo Orłów i dwa remisy.

Crystal Palace – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy zasiadają na fotelu lidera angielskiej ekstraklasy. Kurs na wygraną Crystal Palace wynosi około 5.50, a typ na zwycięstwo Liverpoolu to mniej więcej 1.50. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 4.50. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Crystal Palace – Liverpool, przewidywane składy

Crystal Palace Oliver Glasner Liverpool FC Arne Slot Crystal Palace Oliver Glasner 4-3-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 2 Joel Ward 7 Ismaïla Sarr 15 Jeffrey Schlupp 17 Nathaniel Clyne 19 Will Hughes 27 Trevoh Chalobah 30 Matt Turner 46 Franco Umeh-Chibueze 64 Asher Agbinone 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 9 Darwin Núñez 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley

Crystal Palace – Liverpool, kto wygra?

Crystal Palace – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 7. kolejki Premier League będzie transmitowane tylko w internecie. Mecz między Crystal Palace a Liverpoolem możesz obejrzeć z polskim komentarzem za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay. Zawody skomentują Andrzej Twarowski oraz Michał Gutka. Początek rywalizacji na Selhurst Park już w najbliższą sobotę, 5 października o godzinie 13:30.

