Crystal Palace – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (01.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Jamie Vardy

Selhurst Park Premier League Crystal Palace Leicester 2.60 3.25 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 marca 2023 16:09 .

Crystal Palace – Leicester, typy i przewidywania

Cztery kolejne porażki, a łącznie aż 13 spotkań bez zwycięstwa. Crystal Palace pogrąża się w coraz większym kryzysie, a konsekwencją tego może być nawet spadek z Premier League. Orły wyglądają bardzo słabo nawet na tle zespołów z dołu tabeli, a ich indolencja w ofensywie jest zatrważająca. To obok Wolverhamptonu, Evertonu i Nottingham Forest drużyna, która strzeliła najmniej goli w lidze. Nie widać niestety światełka w tunelu ani symptomów powolnej poprawy sytuacji.

Wciąż kiepsko wygląda również sytuacja Leicester. Po chwilowym zrywie i kilku lepszych meczach znów zapanował marazm, a zespół spada o kolejne pozycje. Aktualnie znajduje się już tylko jedno miejsce nad strefą spadkową, a przewaga nad nią to tylko jeden punkt. Spadek do Championship byłby dla Lisów prawdziwą katastrofą finansową i wizerunkową. Trudno jednak o rezultaty z tak chaotyczną i niepoukładaną grą. Nie pomaga także Brendan Rodgers, który wyraźnie ma swoje grono ulubionych zawodników, a kilku innych, jak Kelechiego Iheanacho postanowił odstawić na boczny tor. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

STS 1.70 Poniżej 2.5 gola Odwiedź STS

Crystal Palace – Leicester, ostatnie wyniki

Cztery kolejne porażki w Premier League zanotowały Orły. Jeszcze gorzej wygląda to, jeśli przyjrzymy się bilansowi bramkowemu. Siedem goli straconych i tylko jeden strzelony. W starciu z Liverpoolem udało im się w 25. kolejce zremisować, jednak zawdzięczają to szczęściu i kiepskiej skuteczności The Reds.

Leicester w ostatniej kolejce zremisowało z Brentford 1:1 i to na tyle, jeśli chodzi o pozytywy w ostatnich tygodniach. Cztery wcześniejsze spotkania zakończyły się dla Lisów porażkami, kolejno z Arsenalem Blackburn, Southampton i Chelsea.

Crystal Palace – Leicester, sytuacja kadrowa

Kilku zawodników Orłów jeszcze przed przerwą reprezentacyjną zmagało się z dolegliwościami. Do tej grupy należą Ferguson, Guaita, Johnstone i McArthur. Ich występ przeciwko Leicester jest zagrożony.

Z problemem wielu kontuzji zmaga się także Leicester. Z tego powodu w meczu z Brentford nie mogli wystąpić Bertrand, Evans, Justin, Kristiansen i Tielemans. Do kadry wraca za to Wout Faes, który w ostatniej kolejce pauzował z powodu czerwonej kartki.

Crystal Palace – Leicester, historia

Wyjątkowo słabe było ostatnie spotkanie Leicester z Crystal Palace. W 11. kolejce Lisy zremisowały bezbramkowo z Orłami, choć miały sporą przewagę na boisku. Był to jednak pierwszy tak ubogi w bramki mecz między tymi zespołami od dawna. W czterech poprzednich za każdym razem padały przynajmniej dwa trafienia. Częściej górą było Leicester. Crystal Palace czeka na zwycięstwo nad Lisami od 2019 roku.

Crystal Palace – Leicester, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyliczają, że większe szanse na zwycięstwo w meczu 29. kolejki Premier League ma Crystal Palace. Różnica w kursach nie jest jednak zbyt duża. Typ na wygraną Orłów wyceniany jest na 2.55, podczas gdy zwycięstwo Leicester na 2.90. Najwyższa jest linia na remis – 3.30. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Crystal Palace – Leicester, przewidywane składy

Crystal Palace: Whitworth – Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell – Milivojevic, Doucoure, Olise, Schlupp, Zaha – Edouard

Leicester: Iversen – Pereira, Amartey, Souttar, Castagne – Ndidi, Dewsbury-Hall, Tete, Maddison, Barnes – Iheanacho

Crystal Palace – Leicester, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Crystal Palace 0% Remis 0% Wygrana Leicester 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Crystal Palace

Remis

Wygrana Leicester

Crystal Palace – Leicester, transmisja

Mecz między Crystal Palace i Leicester obejrzycie jedynie na antenie Viaplay. Oznacza to, że nie będzie on dostępny w standardowej polskiej telewizji. Początek rywalizacji już w sobotę 1 kwietnia o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.