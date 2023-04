Crystal Palace – Everton: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Crystal Palace

Crystal Palace – Everton, typy i przewidywania

W starciach z Leicester, Leeds i Southampton Crystal Palace wyglądało bardzo dobrze. Jeszcze lepiej wyglądały osiągnięte przez Orły rezultaty. Trzy kolejne zwycięstwa pozwoliły na ustabilizowanie sytuacji w Premier League i oddalenie się od strefy spadkowej. Dzięki temu to gospodarze są wyraźnym faworytem najbliższego starcia z Evertonem. Euforia po dobrych meczach zapanowała w klubie, a kibice zbyt długo nie mieli już okazji do radości. Czy Orły zapewnią im takową również w sobotę?

Tylko lepszy bilans bramkowy pozwala Evertonowi na utrzymanie się nad strefą spadkową i 18. Nottingham Forest. The Toffees wyglądają bardzo słabo, a w klubie panuje pesymizm względem tego, czy uda się utrzymać. Klub wygrał tylko jeden z ostatnich pięciu meczów, a to za mało, żeby myśleć o pozostaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nasz typ: Crystal Palace Powyżej 1.5 gola.

Crystal Palace – Everton, ostatnie wyniki

Po porażkach z Brighton i Arsenalem Crystal Palace wzięło się w garść. Orły zaczęły od wygranej 2:1 z Leicester. Później było jeszcze lepiej. Piłkarze z Londynu zaaplikowali Leeds aż pięć goli i wygrali 5:1 na wyjeździe. W 31. kolejce pewnie rozprawili się natomiast z Southamptonem, wygrywając 2:0.

Everton wygrał tylko jeden z ośmiu ostatnich meczów. Trzy punkty udało się zanotować jedynie w starciu z Brentford. Za pozytywny należy uznać także rezultat meczu z Chelsea, który zakończył się remisem 2:2. W dwóch ostatnich spotkaniach The Toffees przegrali z Manchesterem United i Fulham.

Crystal Palace – Everton, sytuacja kadrowa

Crystal Palace udawało się odnosić pozytywne rezultaty mimo że kontuzjowany jest Wilfried Zaha. Iworyjczyka zabraknie także w rywalizacji z Evertonem. Oprócz niego niezdolni do gry są też Nathaniel Clyne i Vincente Guaita.

Kontuzje wykluczyły z gry z Crystal Palace Seamusa Colemana i Androsa Townsenda. Niepewny jest też stan zdrowia Dominica Calverta-Lewina i Rubena Vinagre.

Crystal Palace – Everton, historia

Everton odniósł w tym sezonie pewne zwycięstwo przeciwko Crystal Palace. W 13. kolejce The Toffees rozgromili Orły 3:0. Sezon wcześniej również wygrali z nimi na własnym stadionie, choć tym razem 3:2. Ogółem patrząc, bilans jest dość równy, biorąc pod uwagę poprzednie pięć starć. Dwa razy wygrał Everton, dwa zwycięstwa zanotowało Crystal Palace.

Crystal Palace – Everton, kursy bukmacherskie

Spora jest różnica w kursach bukmacherskich na oba zespoły. Faworytem jest jednak Crystal Palace. Typ na gospodarzy wynosi ok. 2.10, podczas gdy zwycięstwo Evertonu to już 3.95. Obstawiając ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Crystal Palace – Everton, kto wygra

Crystal Palace – Everton, przewidywane składy

Crystal Palace: Johnstone – Ward, Andersen, Guehi, Mitchell – Eze, Doucoure, Schlupp – Olise, Edouard, Ayew

Everton: Pickford – Godfrey, Keane, Tarkowski, Mykolenko – Iwobi, Garner, Gueye, McNeil – Gray, Maupay

Crystal Palace – Everton, transmisja

Mecz 32. kolejki Premier League między Crystal Palace i Evertonem transmitowany będzie wyłącznie na antenie Viaplay. Początek rywalizacji już w sobotę 22 kwietnia o godzinie 16:00. Mecz skomentują Mateusz Juza i Dawid Szymczak.

