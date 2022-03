Crystal Palace – Everton: typy, kursy, zapowiedź (20.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Crystal Palce i Evertonu

Crystal Palace – Everton: typy i kursy na mecz ćwierćfinał Pucharu Anglii. Na etapie ćwierćfinału najstarszych angielskich rozgrywek spotykają się kluby, które w lidze nie walczą w tym sezonie o czołowe miejsca. Dość powiedzieć, że celem Evertonu jest utrzymanie, o które wcale nie będzie łatwo. Ćwierćfinał Pucharu Anglii pozwoli odpocząć nieco psychicznie od trudnych bojów w Premier League.

Crystal Palace – Everton, typy i przewidywania

Orły w tym sezonie radzą sobie całkiem przyzwoicie. 11 miejsce w lidze gwarantuje już praktycznie utrzymanie, a poza wynikami poprawie uległa także strona wizualna gry. Patrick Vieira wprowadził kilka ze swoich pomysłów, które są sukcesywnie realizowane. Drużyna z Londynu nie przegrała już od pięciu kolejnych spotkań, a w poprzedniej kolejce udało im się nawet odeprzeć ataki Manchesteru City i zachować czyste konto. W rozgrywkach pucharowych zobaczymy na boisku prawdopodobnie nieco rezerwowy skład Crystal Palce.

Frank Lampard przejmując stery Evertonu raczej nie spodziewał się, że początki jego pracy będą tak ciężkie. The Toffees przegrali aż cztery z ostatnich pięciu spotkań ligowych, a przełamanie nastąpiło dopiero w ostatniej kolejce w spotkaniu z Newcastle. Drużyna z Liverpoolu pogrążona jest w głębokim kryzysie i wygląda na to, że do końca sezonu będzie walczyła o utrzymanie. Lampard na pewno zastosuje w meczu ćwierćfinałowym rotacje, aby dać nieco odpoczynku kluczowym piłkarzom. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Crystal Palace – Everton, sytuacja kadrowa

Patrick Vieira na spotkanie z Evertonem odzyska prawdopodobnie Willa Hughesa i Lukę Milivojevica, którzy z powodu choroby przegapili starcie z Manchesterem City. W składzie zabraknie jedynie kontuzjowanego Jamesa McArthura.

Szkoleniowiec Evertonu będzie musiał poradzić sobie bez Jordana Pickforda i Donny’ego van de Beeka. Obaj piłkarze zmagają się z urazami.

Crystal Palace – Everton, ostatnie wyniki

Gospodarze mogą pochwalić się przyzwoitym bilansem spotkań. Na ostatnie pięć meczów Crystal Palace trzy razy zwyciężyło i dwa razy remisowało. Imponująca była postawa ich defensywy, która nie pozwoliła Manchesterowi City na zdobycie bramki.

Bilans Evertonu nie wygląda tragicznie tylko dzięki wygranej z Newcastle United w ostatniej kolejce. Poza tym podopieczni Franka Lamparda przegrali cztery kolejne starcia ligowe. W międzyczasie udało im się tylko wygrać z piątoligowym Boreham Wood w ⅛ Pucharu Anglii.

Crystal Palace – Everton, historia

Mecze między tymi drużynami w ostatnich latach są mocno wyrównane. Na pięć zeszłych starć dwukrotnie wygrywał Everton, a raz górą były Orły. Dwukrotnie mecz kończył się remisem.

Crystal Palace – Everton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta do awansu wskazują gospodarzy. Nie dość, że w ostatnim czasie prezentują się naprawdę dobrze, to do tego będą mogli liczyć na doping swojej publiczności. A to potrafi przechylić szalę zwycięstwa. Kurs na Crystal Palace wynosi ok. 1.93.

Crystal Palace – Everton, przewidywane składy

Crystal Palace: Butland – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Gallagher, Kouyate, Schlupp – Olise, Mateta, Zaha

Everton: Begovic – Coleman, Holgate, Keane, Mykolenko – Doucoure, Gomes – Townsend, Gordon, Richarlison – Calvert-Lewin

Crystal Palace – Everton, transmisja

Spotkanie obejrzycie na antenie Eleven Sport 3. Początek spotkania 20 marca o godzinie 13:30. W Internecie mecz dostępny będzie także na stronach bukmacherów: Betclic i STS.