Cracovia – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

32 punkty zgromadziła w tym sezonie szósta w tabeli Cracovia. Jedenasty Śląsk w swoim dorobku ma 28 oczek. Obie drużyny mają natomiast po siedem punktów w klasyfikacji za ostatnie pięć meczów. W Krakowie nie będzie zatem jednoznacznego faworyta. Kuba Olkiewicz uważa, że po pełną pulę sięgną przyjezdni.

Wskazanie Śląska jako triumfatora to jedna z opcji wytypowania zakończenia niedzielnej potyczki. Naszym zdaniem rozsądne jest spodziewanie się gola dla obu drużyn.

Cracovia – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

Jacek Zieliński nie będzie miał do dyspozycji czterech zawodników. Za kartki pauzuje Paweł Jaroszyński. Kontuzjowani są zaś: Kamil Pestka, Jakub Myszor oraz Mathias Rasmussen. Ivan Djurdjevic również nie może skorzystać z czterech graczy. Problemy zdrowotne mają: Patryk Janasik, Petr Schwarz, a także Szymon Michalski. Zawieszony jest natomiast Victor Garcia.

Cracovia – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Piłkarze Cracovii rozpoczęli oraz zakończyli luty porażką. Krakowianie musieli uznać wyższość Korony Kielce oraz Piasta Gliwice. W międzyczasie było lepiej, ponieważ podopieczni Jacka Zielińskiego zremisowali z Legią Warszawa oraz rozprawili się ze Stalą Mielec.

W lutym jedno spotkanie więcej, niż najbliższy przeciwnik, rozegrał Śląsk. Wrocławianie w Ekstraklasie polegli w konfrontacji z Widzewem Łódź. Ivan Djurdjevic i spółka po komplet punktów sięgnęli przeciwko Lechowi Poznań i Pogoni Szczecin. Z Koroną Kielce zdarzył się zaś remis. Dobrą formę ligową w cień zepchnęła pucharowa kompromitacja z KKS-em Kalisz, który ograł Śląsk aż 3:0.

Cracovia – Śląsk Wrocław, historia

Pierwszy w tym sezonie mecz Cracovii i Śląska, miał miejsce w drugiej połowie sierpnia na obiekcie we Wrocławiu. Wówczas żaden zespół nie mógł być w pełni zadowolony, ponieważ padł wynik 1:1.

Cracovia – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherów

Cracovia – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Cracovia – Śląsk Wrocław, kto wygra mecz?

Cracovia – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

SStarcie to odbędzie się w niedzielę 5 marca. Początek meczu o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane w CANAL+ Premium. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Suzuki Arena w sobotę 4 marca o godzinie 17:30.

