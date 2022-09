Cracovia – Raków: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

To bez wątpienia jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. W sobotę Cracovia podejmie w Krakowie zespół Rakowa Częstochowa, który stawia sobie za cel i otwarcie mówi o mistrzostwie Polski. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego świetnie zaczęli sezon, ale w ostatnim czasie wpadli w zadyszkę i zanotowali serię gorszych wyników. Czy zdołają przełamać się i wrócić na zwycięską ścieżkę w rywalizacji z wyżej notowaną drużyną? Początek spotkania o godzinie 20. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Cracovia Raków Częstochowa 3.40 3.40 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2022 18:57 .

Cracovia – Raków, typy i przewidywania

Po przegranej w dwumeczu ze Slavią Praga i odpadnięciu z rozgrywek Ligi Konferencji Europy Raków Częstochowa może w pełni skupić się na krajowym podwórku. To słodko-gorzka informacja, która może okazać się kluczowa w kontekście stawianego celu, jakim jest mistrzostwo Polski. W sobotę Raków przyjedzie do Krakowa na mecz z tamtejszą Cracovią. Jeszcze kilka tygodni temu byłoby to traktowane jako bardzo poważny sprawdzian, natomiast obecnie podopieczni trenera Jacka Zielińskiego mają za sobą serię czterech kolejnych ligowych spotkań bez zwycięstwa. Czy uda im się przełamać w starciu z wiele lepiej dysponowanym rywalem? Biorąc pod uwagę siłę ofensywną Rakowa, a także nieco dziurawą defensywę Cracovii, spodziewamy się w sobotę solidnego strzelania. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Cracovia – Raków, sytuacja kadrowa

W sobotę Cracovia nie będzie mogła skorzystać z kontuzjowanego Kamila Pestki. Lista absencji w Częstochowie jest nieco dłuższa. Trener Marek Papszun nie będzie miał możliwości wystawić w najbliższej rywalizacji Marcina Cebuli, Andrzeja Niewulisa i Tomasa Petraska. Ponadto, w ostatni dzień okienka transferowego kontrakt za porozumieniem stron rozwiązał Igor Sapała.

Cracovia – Raków, ostatnie mecze

Po atomowym początku sezonu Cracovia zaliczyła cztery kolejne ligowe spotkania bez zwycięstwa. W miniony weekend przegrała z Wartą Poznań 0-2, a wcześniej remisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1 oraz musiała uznać wyższość Piasta Gliwice (0-1) i Stali Mielec (0-2). W środku tygodnia zawodnicy trenera Zielińskiego zagwarantowali sobie udział w 1/16 finału Pucharu Polski, pokonując ŁKS Łagów 3-1.

Po odpadnięciu z rozgrywek Ligi Konferencji Europy Raków Częstochowa ma już przed sobą jedynie grę na krajowym podwórku. W środku tygodnia odrabiane było spotkanie z 6. kolejki Ekstraklasy przeciwko Pogoni Szczecin, które wicemistrz Polski wygrał 1-0. W trakcie weekendu rozgromił natomiast Śląska Wrocław 4-1.

Cracovia – Raków, historia

Bezpośrednia rywalizacja obu zespołów jest w ostatnich latach dosyć bogata. Mierzyły się one bowiem nie tylko w ramach Ekstraklasy, ale również Pucharu Polski. W minionym sezonie jesienią Cracovia wygrała 1-0, natomiast wiosną padł bramkowy remis. W trakcie poprzednich pięciu spotkań Raków i Cracovia wygrywały po razie, natomiast trzykrotnie padał remis.

Cracovia – Raków, kursy bukmacherskie

Cracovia – Raków, przewidywane składy

Cracovia: Niemczycki, Jugas, Rodin, Ghita, Rapa, Oshima, Rasmussen, Rakoczy, Siplak, Kallman, Makuch

Raków Częstochowa: Kovacević, Racovitan, Arsenić, Rundić, Tudor, Papanikolaou, Gwilia, Kun, Nowak, Lopez, Gutkovskis

Cracovia – Raków, transmisja meczu

Rozjemcą sobotniej rywalizacji będzie Tomasz Kwiatkowski, a jego pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20. Transmisję spotkania pomiędzy Cracovią a Rakowem Częstochowa można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Oprócz tego będzie można obejrzeć ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony można mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.