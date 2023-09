fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Kamil Glik

Cracovia – Pogoń Szczecin, typy na mecz i przewidywania

Cracovia do sobotniego starcia podejdzie, chcąc zmazać plamę po pierwszej porażce w tej kampanii. Jednocześnie trener Jacek Zieliński może desygnować do gry Kamila Glika, który w trakcie okna transferowego trafił do ekipy z Kałuży.

Pogoń Szczecin ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Koroną Kielce. Tym samym przynajmniej na jakiś czas ciemne chmury odgarnął od siebie trener Jens Gustafsson, który według wielu głosów może być kolejny szkoleniowcem PKO Ekstraklasie, mogącym stracić posadę.

Szczecińska ekipa przegrała trzy z ostatnich pięciu starć z krakowianami na wyjeździe. Można się zatem zastanowić nad typem z wiktorią gospodarzy. Nasz typ: wygrana Cracovii.

Cracovia – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. Trener gospodarzy będzie musiał radzić sobie bez Mathiasa Hebo Rasmussena. Z kolei w ekipie ze Szczecina zabraknie: Dante Stipicy, Marcela Wędrychowskiego i Wojciecha Lisowskiego.

Cracovia – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Podopieczni Jacka Zielińskiego w czterech ostatnich spotkaniach ligowych dzielili się punktami trzykrotnie i raz przegrali. Właśnie po ostatnim starciu z Widzewem Łódź piłkarze Cracovii opuszczali plac gry na tarczy (0:2).

Tymczasem zespół Jensa Gustafssona przerwał serię trzech spotkań bez wygranej w poprzedniej kolejce, wygrywając z Koroną Kielce (3:1). Pogoń wcześniej przegrywała z: Zagłębiem Lubin (0:1), Śląskiem Wrocław (0:2) i ŁKS-em (0:1).

Cracovia – Pogoń Szczecin, historia

W ostatniej batalii z udziałem obu teamów padło pięć goli. Górą finalnie była Pogoń (3:2). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między obiema drużynami dwa razy górą byli piłkarze Portowców, a trzy spotkania zakończyły się remisem.

Cracovia – Pogoń Szczecin, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.25. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 1560 + 300.

Cracovia Remis Pogoń Szczecin 2.60 3.25 2.80 2.60 3.25 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 19:16 .

Cracovia – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Każda z ekip gra w ustawieniu z jednym napastnikiem. Gospodarze jednak stawiają na wariant z trzema defensorami. Szczecinianie grają z kolei z czwórką w obronie.

Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Jen Gustafsson Jacek Zielisnki Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges

10 Luka Zahovic

17 Mariusz Fornalczyk

21 João Gamboa

41 Pawel Stolarski

61 Kacper Smolinski

68 Danijel Loncar

72 Yadegar Rostami

73 Adrian Przyborek

81 Bartosz Klebaniuk Andreas Skovgaard 3

Jani Atanasov 6

Mateusz Bochnak 17

Arttu Hoskonen 22

Otar Kakabadze 25

Adam Wilk 30

Kacper Jodlowski 36

Jakub Myszor 38

Kamil Ogorzaly 43

Michal Stachera 55

Cracovia - Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Rywalizacja z Krakowa będzie transmitowane w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL Sport 3. Mecz zacznie się o godzinie 17:30, a skomentują go Michał Mitrut i Michał Trela. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

