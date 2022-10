PressFocus Na zdjęciu: Cracovia

Najlepsze kursy bukmacherskie i darmowe typy na mecz Cracovia – Lechia Gdańsk znajdziecie w naszej zapowiedzi. Przed nami spotkanie 12. kolejki Ekstraklasy, w którym Pasy podejmą ostatnią drużynę w tabeli. Mecz odbędzie się w sobotę 8 października, początek o godzinie 20:00.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Lechia Gdańsk 2.00 3.50 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 20:38 .

Cracovia – Lechia Gdańsk: typy i przewidywania

Patrząc na tabelę, to Cracovia jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Jako, że Ekstraklasa jest mocno nieprzewidywalna, to bukmacherzy wystawiają atrakcyjne kursy na wygraną gospodarzy. Lechia jest na dnie, nie wygrała żadnego z ośmiu ostatnich meczów, a do tego traci najwięcej goli w lidze.

Niby sprawa z typowaniem wydaje się prosta, ale jednak mamy obawy, czy gospodarze wygrają to spotkanie. Bardziej skłanialibyśmy się w stronę typu, że obie drużyny strzelą gola. Kurs na takie wydarzenie w Fortunie wynosi 1.74. Lechia wprawdzie nie wygrywa, ale w trzech ostatnich spotkaniach za każdym razem trafiała do bramki rywali. Lechia musi szukać punktów w każdym spotkaniu, a co za tym idzie, atakować. To z kolei naraża gości na odsłanianie się i dawanie łatwiejszego dostępu do bramki rywalom. Spodziewamy się otwartego meczu, ale do BTTS-u, aby podbić kurs, dorzucamy, że Cracovia nie przegra tego spotkania.

Szukających wyższych kursów może skuszą konkretni strzelcy. W zespole Jacka Zielińskiego formę złapał Benjamin Kallman. Fin trafiał w dwóch ostatnich meczach. Z kolei po stronie przyjezdnych zawsze groźny jest Flavio Paixao. W poprzednim meczu z Pogonią Szczecin trafił do siatki, ale jego bramka nie została uznana. Kolejnę wcześniej dwukrotnie pokonywał bramkarza Jagiellonii Białystok.

Cracovia – Lechia Gdańsk: sytuacja kadrowa

Dużo więcej problemów do zmartwień ma Marcin Kaczmarek. W jego zespole za kartki pauzują Mario Maloca i David Stec, a kontuzjowani są Filip Koperski i Łukasz Zwoliński. Z kolei po stronie Pasów ciągle nieobecny jest Kamil Pestka.

Sporo piłkarzy Cracovii jest zagrożonych pauzą w kolejnym meczu przez nadmiar żółtych kartek, ale do spotkania z Lechią mogą spokojnie przystąpić. Jacek Zieliński może mieć z tym problem w kolejnych meczach, jednak na razie nie zaprząta sobie tym głowy.

Cracovia – Lechia Gdańsk: ostatnie mecze

Cracovia przed tygodniem pokonała na wyjeździe Radomiaka 2:0. Bohaterem był Kallman, który strzelił gola i asystował przy trafieniu Jakuba Myszora. Przed przerwą reprezentacyjną krakowianie zremisowali na własnym obiekcie 1:1 z aspirującą do mistrzowskiego tytułu Pogonią Szczecin.

Lechia nie wygrała od ośmiu meczów. W siedmiu z tych spotkań traciła gole. Jarosław Kubicki na konferencji prasowej podkreślał, że zespół potrzebuje meczu na zero z tyłu, aby zbudować większą pewność siebie i “rozpędzić maszynę”. W poprzedniej kolejce lechiści przegrali na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:2, choć prowadzili w tym spotkaniu po golu Macieja Gajosa. Cztery ostatnie wyjazdy gdańszczan to komplet porażek.

Cracovia – Lechia Gdańsk: historia

Z dziesięciu ostatnich bezpośrednich meczów na poziomie Ekstraklasy Cracovia wygrała sześć, jeden zremisowała, a trzy przegrała. W poprzednim sezonie Pasy były górą w starciu u siebie, wygrywając 2:0, z kolei Lechia pewnie pokonała drużynę spod Wawelu na własnym terenie 3:0.

W ostatnich pięciu bezpośrednich meczach Cracovii i Lechii w Ekstraklasie mieliśmy tylko raz BTTS.

Cracovia – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Cracovia – Lechia są bardzo atrakcyjne. Zwycięstwo Pasów jest wyceniane na ponad 2.00. Wygrana Lechii prawie dobija do 4.00, a kurs na remis oscyluje w granicach 3.50. Przedstawiamy najlepsze kursy bukmacherskie na to spotkanie w poniższej tabeli.

Cracovia Remis Lechia Gdańsk 2.00 3.40 3.90 2.00 3.50 3.80 2.00 3.50 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 20:38 .

Cracovia – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Cracovia: Niemczycki – Siplak, Ghita, Rodin, Jugas, Jaroszyński – Loshaj, Oshima, Myszor – Kallman, Makuch.

Lechia: Kuciak – Pietrzak, Tobers, Nalepa, Stec – Kubicki, de Kamps, Conrado, Gajos, Durmus – Paixao.

Cracovia – Lechia Gdańsk: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Lechia będzie transmitowany w telewizji i internecie. Transmisja na żywo z tego spotkania zostanie przeprowadzona przez stacje CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. W internecie to spotkanie będzie można obejrzeć na żywo dzięki usłudze CANAL+ Online. Mamy atrakcyjną promocję dla czytelników Goal.pl. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony półroczny pakiet można mieć znacznie taniej, aż o 114 zł.

