Cracovia – Lech Poznań: typy i kursy na mecz w ramach 14. kolejki Ekstraklasy. Zarówno piłkarze „Pasów”, jak i zawodnicy „Kolejorza” będą chcieli zrehabilitować się po odpadnięciu z Pucharu Polski.

Cracovia – Lech Poznań, typy i przewidywania

W bardzo interesująco zapowiadającym się spotkaniu w ramach czternastej serii gier PKO BP Ekstraklasy Cracovia zmierzy się z Lechem Poznań. Obydwie ekipy są podrażnione po Pucharze Polski – „Pasy” uległy Resovii Rzeszów (3:4), a „Kolejorz” przegrał ze Śląskiem Wrocław (1:3). Tak więc zespoły Jacka Zielińskiego i Johna van den Broma zakończyły zmagania w tych rozgrywkach na 1/16 finału.

Co ciekawe, Lech Poznań stracił pierwszego gola w 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych. Czy Cracovia otworzy wynik niedzielnego starcia? Bardzo możliwe. Nasz typ: pierwsza bramka – Cracovia.

Cracovia – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Jacek Zieliński nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanego Kamila Pestkę oraz pauzującego za żółte kartki Michala Siplaka. Jeżeli chodzi o gości z Poznania, to w Lechu zabraknie Niki Kwekweskiriego, Bartosza Salamona, Filipa Dagerstala i Barry’ego Douglasa, a występ Antonio Milica nie jest pewny, choć chorwacki stoper powinien być do dyspozycji Johna van den Broma.

Cracovia – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Cracovia (ósme miejsce) oraz Lech (siódma pozycja) są sąsiadami w tabeli przed 14. kolejką polskiej ekstraklasy, choć „Kolejorz” rozegrał jeden mecz mniej. „Pasy” ostatnio wyglądają nie najlepiej – z pięciu ligowych spotkań wygrały tylko jedno, przegrały dwa i zanotowały tyle samo remisów. Co więcej, Cracovia odpadła z Pucharu Polski po porażce z Resovią Rzeszów (3:4). Lech Poznań natomiast miał serię ośmiu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach, ale podobnie jak „Pasy” pożegnał się z krajowym pucharem, z którego podopiecznych Van den Broma wyeliminował Śląsk Wrocław (1:3).

Cracovia – Lech Poznań, historia

Spotkania między „Pasami” a „Kolejorzem” z reguły są bardzo wyrównane. Z pięciu ostatnich takich meczów Lech Poznań wygrał dwa, Cracovia zwyciężyła jedno i dwukrotnie padł remis. Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się w poprzednim sezonie i wówczas bardzo emocjonujące starcie zakończyło się rezultatem 3:3.

Cracovia – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Lech Poznań jest faworytem niedzielnego pojedynku. Kurs na wygraną „Kolejorza” wynosi mniej więcej 2.35. Typ na zwycięstwo Cracovii to około 3.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Cracovia Remis Lech Poznań 3.10 3.40 2.30 3.20 3.40 2.30 3.20 3.40 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 17:36 .

Cracovia – Lech Poznań, przewidywane składy

Cracovia: Niemczycki; Ghita, Jugas, Jaroszyński; Rapa, Knap, Hebo, Kakabadze; Kallman, Makuch; Myszor

Lech: Bednarek; Pereira, Satka, Milić, Rebocho; Murawski, Karlstrom; Skóraś, Sousa, Tsitaishvili; Ishak

Cracovia – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4k Ultra. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 198 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek meczu na stadionie Cracovii w niedzielę 23 października o godzinie 17:30.

