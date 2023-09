IMAGO / Borys Gogulski / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Korona Kielce, typy i przewidywania

Trudno przewidzieć, jak potoczy się sobotnie spotkanie. Z jednej strony Cracovia jeszcze nie przegrała, ale Pasy też nie zachwycają swoją grą. Z drugiej strony Korona zamyka ligową tabelę, ale w ostatniej kolejce wreszcie się przełamała i wygrała z Zagłębiem Lubin. To, co cechuje grę obu drużyn to mała ilość goli, jaka pada w spotkaniach z ich udziałem. Pięć meczów Cracovii to łącznie tylko dziesięć bramek, a w przypadku Korony to dziewięć. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Bramki poniżej 2,5 – TAK

Cracovia – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

Żaden zawodnik obu drużyn nie musi pauzować za żółte bądź czerwone kartki. Cracovia w środę podpisała kontrakt z Kamilem Glikiem, ale raczej trudno się spodziewać, by doświadczony defensor zagrał już od pierwszej minuty. Natomiast wiele wskazuje na to, że Korona po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin zagra w identycznym ustawieniu również w sobotę.

Cracovia – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Cracovia rozegrała pięć spotkań w obecnym sezonie i jeszcze nie przegrała. Pasy zremisowali mecze ze Stalą, Piastem i Wartą, a także pokonali Zagłębie Lubin i Radomiaka. Z dziewięcioma punktami są na piątym miejscu w tabeli. Korona Kielce zamyka ligową stawkę z czterema oczkami. Kielczanie sezon rozpoczęli od remisu ze Śląskiem Wrocław, a następnie zaliczyli trzy porażki z rzędu w pojedynkach ŁKS-em, Górnikiem oraz Legią. Przełamanie przyszło dopiero przed tygodniem, gdy ograli Miedziowych.

Cracovia – Korona Kielce, historia

Obie drużyny w starciach bezpośrednich są bezkompromisowe. W poprzednim sezonie w Kielcach wygrała Korona, a w Krakowie lepsza była Cracovia. Ostatnie pięć pojedynków tych zespołów to trzy wygrane Pasów i dwie kielczan. Podziału punktów nie było od 2017 roku.

Cracovia – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Eksperci w roli faworyta upatrują zespół Cracovii. Kursy na zwycięstwo Pasów wynoszą około 1,90.

Cracovia – Korona Kielce, kto wygra

Jak zakończy się to spotaknie? Wygraną Cracovii 80% Remisem 20% Wygraną Korony 0%

Remisem

Wygraną Korony

Cracovia – Korona Kielce, przewidywane składy

Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy Kamil Kuzera Jacek Zielisnki Rezerwowi 1 Konrad Forenc

7 Jakub Lukowski

9 Evgeni Shikavka

10 Ronaldo Deaconu

13 Milosz Strzebonski

17 Dawid Blanik

19 Jakub Konstantyn

66 Milosz Trojak

90 Kyrylo Petrov Sylwester Lusiusz 14

Mateusz Bochnak 17

Karol Knap 20

Kacper Smiglewski 21

Lukas Hrosso 31

Kacper Jodlowski 36

Jakub Myszor 38

Michal Stachera 55

Patryk Zaucha 73

Cracovia - Korona Kielce, transmisja meczu

Sobotni mecz Cracovii z Koroną będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. To widowisko można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ online. CANAL+ przygotował specjalną promocję, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

