Chrobry Głogów – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2024)

Chrobry Głogów – Odra Opole, typy i przewidywania

Kluby te są zaangażowane w walkę o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Nieznacznie wyżej w tabeli uplasowała się Odra, która zdobyła dwa oczka więcej od Chrobrego. Stąd starcie to zapowiada się jako mecz za “sześć punktów”. Za minimalnego faworyta uchodzą gospodarze, którzy w Głogowie wygrali tylko raz. Czy to szansa dla gości? Odra po komplet punktów poza Opolem sięgnęła tylko raz. Możliwe zatem, że w sobotę nie poznamy triumfatora. Mój typ: remis.

Chrobry Głogów – Odra Opole, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie z posadą trenera Chrobrego pożegnał się Piotr Plewnia, którego zastąpił Łukasz Becella. Jego poprzednik osiągnął niesatysfakcjonujące wyniki dla działaczy klubu z Głogowa. Była to między innymi porażka 0:3 z Wisłą Kraków, 0:5 z Ruchem Chorzów oraz 0:1 z Wartą Poznań.

Opisywane drużyny łączy fakt, że ostatnim klubem, który udało im się pokonać jest Kotwica Kołobrzeg. Odra ograła beniaminka na wyjeździe w stosunku 1:0. Tak dobrze nie było już tuż przed przerwą reprezentacyjną, kiedy to w Opolu gospodarze zremisowali bezbramkowo z Wartą Poznań.

Chrobry Głogów – Odra Opole, historia

Chrobry nie ma najlepszych wspomnień z meczów z Odrą. Głogowianie nie potrafili strzelić w żadnych z dwóch spotkań. W efekcie starcie na ich obiekcie zakończyło się remisem 0:0. Więcej działo się w Opolu, gdzie miejscowi zwyciężyli 3:0.

Chrobry Głogów – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem do zdobycia trzech punktów jest Chrobry Głogów. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.49. W przypadku ewentualnej wygranej Odry Opole jest to natomiast 2.70. Kurs na remis wynosi za to 3.25.. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Chrobry Głogów – Odra Opole, kto wygra?

Chrobry Głogów – Odra Opole, transmisja meczu

Mecz Chrobry Głogów – Odra Opole będzie transmitowany wyłącznie w internecie. To starcie można śledzić na stronie tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz za pośrednictwem usługi Betclic TV. Żeby otrzymać dostęp do transmisji, trzeba zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:30 w sobotę 23 listopada.

