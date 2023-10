IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT Na zdjęciu: Goncalo Feio

Chrobry Głogów – Motor Lublin, typy i przewidywania

Motor to szósty najlepiej punktujący na wyjeździe zespół w tym sezonie Fortuna 1. Liga. Lublinianie mają zatem świetną okazję na przerwanie serii bez zwycięstwa. Ich rywalem jest będący na dnie tabeli Chrobry, który również liczy na przełamanie i wykorzystanie słabej dyspozycji rywala. Więcej piłkarskiej jakości ma ekipa Goncalo Feio, która moim zdaniem poradzi sobie z gospodarzami piątkowej konfrontacji.

Chrobry Głogów – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Fani Chrobrego z utęsknieniem czekają na zwycięstwo drużyny z Głogowa. Ta po raz ostatni zaznała smaku wygranej 23 września przeciwko Arce Gdynia. Od tego czasu Chrobry odpadł z Pucharu Polski i dwa razy zremisował z lidze. Dobrej passy nie ma również Motor. Lublinianie na początku września ograli Stal Rzeszów. Później dali się pokonać: Miedzi, Arce, Wiśle oraz GKS-owi.

Chrobry Głogów – Motor Lublin, historia

Po raz ostatni kluby te rywalizowały ze sobą w 2014 roku na poziomie Pucharu Polski. Wówczas Chrobry rozbił Motor 4:0.

Chrobry Głogów – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 3.80. W przypadku ewentualnego zwycięstwa gości jest to 1.95. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł należy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Chrobry Głogów – Motor Lublin, przewidywane składy

Chrobry Głogów – Motor Lublin, kto wygra?

Chrobry Głogów – Motor Lublin, transmisja meczu

Piątkowy mecz 12. kolejki Fortuna 1. Liga między Chrobrym i Motorem rozpocznie się o 18:00. Nie będzie w telewizji transmisji z tego spotkania. Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

