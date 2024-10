Chrobry Głogów – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Pavol Stano

Chrobry Głogów – Górnik Łęczna: przewidywania

Pierwszym niedzielnym meczem 11. kolejki Betclic 1. ligi będzie potyczka pomiędzy Chrobrym Głogów a zespołem Górnika Łęczna. Faworyt tego meczu jest dość widoczny, bowiem to goście są w tabeli ligowej znacznie wyżej od rywali. Niemniej, to co może cieszyć obstawiających, to fakt, że kursy na zwycięstwo gości są wysokie i wydaje się, że to tzw. okazja do tego, aby postawić właśnie na trzy punkty Górnika. Do tej pory zespół ten radził sobie dość dobrze, ale ostatnio ma słabszy okres. Mimo to moim zdaniem powinni poradzić sobie oni z Chrobrym. Mój typ: Górnik Łęczna wygra mecz.

Chrobry Głogów – Górnik Łęczna: ostatnie wyniki

Nie ma co ukrywać, w tym sezonie znacznie lepiej razi sobie zespół Górnika Łęczna. Podopieczni Pavola Stano przede wszystkim bardzo dobrze rozpoczęli nowy sezon i mieli imponującą serię w pierwszych kolejkach. Ostatnio jednak ich gry nieco się pogorszyła, a co za tym idzie, również wyniki. Niemniej dotychczas łęcznianie mają na swoim koncie 18 punktów w 10 meczach. Cztery ostatnie mecze to jednak tylko dwa zdobyte punkty.

Jeśli chodzi zaś o zespół Chrobrego Głogów, to oni są w tak fatalnym położeniu, że zdecydowali się przed kilkoma dniami na zwolnienie Piotra Plewni, który w klubie pracował około roku, gdy przejmował zespół po Marku Gołębiewskim w podobnie trudnej sytuacji. Do tej pory Chrobry ma na koncie osiem punktów i zajmuje pierwsze spadkowe miejsce w Betclic 1. lidze.

Chrobry Głogów – Górnik Łęczna: historia

W ostatnim sezonie pomiędzy tymi dwoma zespołami dwukrotnie padł wynik korzystniejszy dla ekipy Górnika Łęczna. Gracze Pavola Stano dwukrotnie wygrali, najpierw 3:1, a w meczu na Dolnym Śląsku skromne, bo 1:0. We wcześniejszym sezonie z kolei lepszy był Chrobry, który raz wygrał, a w meczu u siebie zremisował 1:1.

Chrobry Głogów – Górnik Łęczna: kto wygra?

Chrobry Głogów – Górnik Łęczna: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Betclic, sponsora ligi. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka. Faworytem w tym starciu jest zespół Górnika Łęczna, ale kurs na trzy punkty gości jest i tak bardzo wysoki. Za ich zwycięstwo postawiamy za 2.40. Remis z kolei wyceniany jest na nawet 3.25. Zwycięstwo Chrobrego Głogów to 2.80 lub 2.90.

Chrobry Głogów – Górnik Łęczna: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Początek rywalizacji na Dolnym Śląsku w niedzielę 6 października 2024 roku o godzinie 12:00.

