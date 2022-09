PressFocus Na zdjęciu: Dor Hugi

Chojniczanka – Wisła: typy i kursy na mecz 1 Ligi. Piątkowy pojedynek w Chojnicach będzie typowym spotkaniem o przełamanie. Obie drużyny w ostatnich tygodniach miały problem z odnoszeniem zwycięstw i teraz będą chciały się odbić. Na papierze faworytem do wygranej jest Biała Gwiazda.

1. liga Chojniczanka Wisła Kraków 3.85 3.50 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2022 13:30 .

Chojniczanka – Wisła, typy i przewidywania

Obie drużyny przed piątkowym spotkaniem mają taki sam cel – odniesienie zwycięstwa. Od ich ostatnich ligowych występów upłynęło trochę czasu i w piątek dowiemy się, która ekipa wykorzystała go lepiej. W roli faworyta na murawę wybiegną goście, ale gospodarze na pewno postawią im trudne warunki. My w tym meczu stawiamy jednak na przełamanie wiślaków i zdobycie przez nich kompletu punktów. Nasz typ: wygrana Wisły

Chojniczanka – Wisła, ostatnie wyniki

Zarówno Chojniczanka, jak i Wisła ostatnich tygodni nie mogą zaliczyć do udanych. Zajmujący 14. miejsce w ligowej tabeli zespół z Chojnic nie wygrał od trzech kolejek. W tym czasie zremisował na wyjeździe 2:2 z Bruk-Betem Termaliką, przegrał 2:3 u siebie z Podbeskidziem Bielsko-Biała i ponownie podzielił się punktami na wyjeździe, tym razem remisując 1:1 z Zagłębiem Sosnowiec. Wcześniej Chojniczanka potrafiła odnieść dwa zwycięstwa z rzędu, odprawiając z kwitkiem Górnik Łęczna (2:1 u siebie) i ŁKS Łódź (1:0 u siebie).

Wisła Kraków na ligowe zwycięstwo czeka jeszcze dłużej, bowiem od 20 sierpnia, kiedy na własnym stadionie pewnie 3:0 pokonała Skrę Częstochowa. W kolejnych czterech meczach zespół Jerzego Brzęczka zapisał na swoje konto tylko jeden punkt. Po trzech porażkach z rzędu – 1:2 z Chrobrym Głogów na wyjeździe, 2:3 z Puszczą Niepołomice u siebie i 1:2 ze Stalą Rzeszów na wyjeździe – przed przerwą na mecze reprezentacji zremisował u siebie 1:1 z Ruchem Chorzów.

Chojniczanka – Wisła, historia

Obie drużyny do tej pory miały okazję mierzyć się tylko raz. Miało to miejsce we wrześniu 2016 roku, w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Rozgrywane w Chojnicach spotkanie zakończyło się wygraną 2:1 Białej Gwiazdy. Bramki dla Wisły zdobywali Rafał Boguski i Krzysztof Mączyński, natomiast trafienie dla Chojniczanki zaliczył Patryk Mikita.

Chojniczanka – Wisła, kursy bukmacherskie

Jeden zdobyty punkt przez Wisłę w czterech ostatnich ligowych meczach nie przeszkadza bukmacherów w stawieniu jej w roli faworyta piątkowego meczu. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy w Chojnicach oscylują około 2.00, podczas gdy na zwycięstwo gospodarzy sięgają nawet 3.85.

Chojniczanka – Wisła, przewidywane składy

Wisła tradycyjnie już nie będzie mogła wystąpić w najsilniejszym zestawieniu. Od dłuższego czasu ze względów zdrowotnych wykluczeni z gry są Jakub Błaszczykowski, Zdenek Ondrasek i Alan Uryga. Przed piątkowym meczem na liście kontuzjowanych znajdują się również Joseph Colley, Michael Pereira i Michał Żyro. Na murawie nie pojawi się również pauzujący za kartki Bartosz Jaroch, ale dobrą wiadomością dla trenera Jerzego Brzęczka jest powrót do zdrowia Igora Łasickiego.

Chojniczanka: Kuchta – Bartosiak, GRolik, Kasperowicz – Niepsuj, Drewniak, Mazek, Karbowy, Mikołajczyk – Skrzypczak, Tuszyński

Wisła: Biegański – Gruszkowski, Łasicki, Moltenis, Wachowiak – Jelić Balta, Duda – Hugi, Fernandez, Młyński – Rodado

Chojniczanka – Wisła, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie, które rozegrane zostanie w ramach 12. kolejki 1 Ligi będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport. Transmisja spotkania, które rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie dostępna również za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, do której dostęp można uzyskać teraz zupełnie za darmo. Jest to możliwe dzięki ofercie przygotowanej przez Fuksiarza. Aby z niej skorzystać i odebrać darmowy dostęp należy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

