Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy: typy, kursy, zapowiedź (13.10.2024)

Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy: przewidywania

To będzie jedno z ciekawszych starć tej serii gier w Betclic 2. lidze. Chojniczanka Chojnice na własnym terenie podejmie zespół Wisły Puławy. Będzie to spotkanie dwóch zespołów z górnej części tabeli, które w tym sezonie radzą sobie dość dobrze i do tego prezentują ciekawy, ofensywny styl i w ich meczach pada sporo bramek. Niemniej trzeba przyznać, że mecz ten ma swojego minimalnego faworyta i jest nim zespół gospodarzy, którzy są w nieco lepszej formie niż goście. Dlatego też mój typ na to spotkanie: Chojniczanka Chojnice wygra mecz.

Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy: ostatnie wyniki

W tym sezonie oba zespoły radzą sobie dość dobrze. Zespół Chojniczanki aktualnie zajmuje 7. miejsce w ligowej tabeli i z dorobkiem 18 oczek są tuż za strefą barażową, która jest dla tego zespołu celem na ten sezon. Z kolei Wisła Puławy pomimo bardzo burzliwych dni i tygodni przed startem kampanii 2024/25, w Betclic 2. lidze radzi sobie bardzo dobrze. Są oni aktualnie na 10. miejscu w lidze i mają na koncie 16 oczek. Warto jednak podkreślić, że drużyna ta przegrała trzy ostatnie mecze i zdecydowanie jest w ostatnich tygodniach w słabszej formie. Chojniczanka także ostatnich trzech meczy nie wygrała, ale dwukrotnie dzieliła się punktami.

Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy: historia

Zespoły te miały już okazję mierzyć się ze sobą w Pucharze Polski. Pod koniec sierpnia tego roku gracze z Chojnic wygrali na własnym terenie 3:2 i tym razem znów zmierzą się ze sobą na północy Polski. Z kolei w poprzednim ligowym sezonie raz padł remis, a jednokrotnie – na własnym stadionie – lepsi okazali się gracze Wisły Puławy.

Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy: kto wygra?

Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest zespół Chojniczanki Chojnice, kurs na ich zwycięstwo wynosi mniej więcej 1.56. Z kolei remis to około 3.95, zaś trzy punkty gości wyceniane są na 5.20.

Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Początek rywalizacji w niedzielę 13 października 2024 roku o godzinie 14:00. Spotkania Betclic 2. ligi można oglądać także dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp, trzeba zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

