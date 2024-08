Chojniczanka Chojnice – Olimpia Elbląg: typy, kursy, zapowiedź (01.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Witan

Chojniczanka Chojnice – Olimpia Elbląg: przewidywania

Przed nami jedno z niedzielnych spotkań w ramach rozgrywek Betclic 2. ligi. Chojniczanka Chojnice na własnym obiekcie podejmie zespół Olimpii Elbląg. Oba zespoły mają swoje problemy, ale znacznie większe ma zespół gości, który w tym sezonie zgromadził na swoim koncie tylko dwa punkty. To wynik na tyle słaby, że władze klubu zdecydowały się w ostatnim czasie na zmianę szkoleniowca. Z kolei Chojniczanka po dobrych starcie sezonu, teraz złapała lekką zadyszkę i musi wrócić do punktowania, jeśli chce myśleć o spełnieniu swojego celu, czyli o awansie. Kiedy, jak nie w starciu z ligowym słabeuszem? Mój typ na to spotkanie: Chojniczanka Chojnice wygra mecz.

Chojniczanka Chojnice – Olimpia Elbląg: ostatnie wyniki

W ubiegłym tygodniu zespół Chojniczanki uległ zespołowi Hutnika Kraków. Na wyjeździe zespół z Kaszub przegrał 2:3, i była to ich druga porażka z rzędu w tym sezonie, bowiem wcześniej ulegli oni 0:1 ekipie KKS-u Kalisz na własnym obiekcie. Dlatego też z pewnością będą chcieli się odkuć przeciwko bardzo słabo radzącemu sobie zespołowi Olimpii Elbląg. Klub z Pomorza zdecydował się już na zmianę trenera, ale wydaje się, że zbyt wiele to im jak na razie nie da, bowiem potrzeba czasu na jakiekolwiek zmiany. Do tej pory uzbierali oni dwa punkty w dwóch pierwszych kolejkach.

Chojniczanka Chojnice – Olimpia Elbląg: historia

W poprzednim sezonie w starciu tych dwóch zespołów raz lepsi okazali się graczem Chojniczanki Chojnice, a raz graczem Olimpii Elbląg. Na stadionie w Chojnicach, gdzie zostanie rozegrane sobotnie starcie padł rezultat 3:1 dla gospodarzy, ale to w Elblągu lepsi okazali się graczem, którzy mają bardzo trudny początek tego sezonu.

Chojniczanka Chojnice – Olimpia Elbląg: kto wygra?

Chojniczanka Chojnice – Olimpia Elbląg: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic. Faworytem według bukmacherów jest Chojniczanka i nie ma się co dziwić, zespół z Chojnic w tym sezonie prezentuje się znacznie lepiej niż Olimpia. Kurs na trzy punkty gości z Elbląga to 6.25. Z kolei remis wyceniany jest na 4.07.

Chojniczanka Chojnice – Olimpia Elbląg: transmisja

Spotkanie to będzie dostępne na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Istnieje także możliwość śledzenia meczu w usłudze Betclic TV. Należy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę. Początek meczu o godzinie 19:35, a skomentują go Aleksander Roj i Tomasz Kafarski.

