Chile – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2022)

Chile – Argentyna: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata. Pewni awansu Argentyńczycy staną na drodze reprezentacji Chile, która cały czas liczy się w walce o mundial.



Chile el. MŚ 2022

28.01.2022 01:15 Estadio Zorros del Desierto

Argentyna

Chile – Argentyna, typy i przewidywania

Dla Chile być może będzie to spotkanie o być albo nie być w dalszej walce o awans na katarski mundial. Gospodarze zrobią wszystko, aby sprawić niespodziankę i przynajmniej zdobyć jeden punkt. W nocy z czwartku na piątek spodziewamy się zaciętego spotkania.

W przypadku tego meczu nie spodziewamy się zbyt dużej liczby bramek. W 5 z 6 ostatnich pojedynków obu zespołów padły maksymalnie dwa gole i takiego scenariusza spodziewamy się także w najbliższym ich starciu.

Chile – Argentyna, ostatnie wyniki

Reprezentacja Argentyny na cztery kolejki przed zakończeniem eliminacji jest już pewna awansu i do spotkania z Chile przystąpi w komfortowej sytuacji. Dla gospodarzy będzie to natomiast kluczowe spotkanie w walce o awans na katarski mundial. Obecnie Chile z 16 punktami na koncie zajmuje szóste miejsce w tabeli, ale do czwartej Kolumbii traci zaledwie jeden punkt.

Argentyna w trwających eliminacjach nie doznała jeszcze ani jednej porażki. Na swoim koncie ma osiem zwycięstw i pięć remisów. Ostatni raz drużyna Lionela Scaloniego miała okazję zaprezentować się kibicom w listopadzie, kiedy najpierw 1:0 pokonała na wyjeździe Urugwaj, a następnie bezbramkowo zremisowała u siebie z Brazylią.

Chile ostatnie eliminacyjne mecze rozegrało także w listopadzie – pokonując 1:0 na wyjeździe Paragwaj oraz ulegając 0:2 u siebie z Ekwadorem. W grudniu chilijska drużyna rozegrała również dwa towarzyskie spotkania, w których zremisowała 2:2 z Meksykiem oraz wygrała 1:0 z Salwadorem.

Chile – Argentyna, historia

Bilans bezpośrednich pojedynków przemawia oczywiście na korzyść Argentyny, ale w ostatnim czasie Chile stawiało duży opór swoim rywalom. Ostatnie trzy pojedynki tych zespołów zakończyły się remisami. W ubiegłym roku obie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie – w eliminacjach mistrzostw świata i Copa America. W obu przypadkach padł remis 1:1.

Chile ostatnie zwycięstwo nad Argentyną odniosło w październiku 2008 roku.

Chile – Argentyna, kursy bukmacherskie

Chile – Argentyna, transmisja meczu

Spotkanie, które rozegrane zostanie o godzinie 1:15 w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu, obejrzymy “na żywo” na kanale TVP Sport. Pojedynek skomentuje Jacek Laskowski.

