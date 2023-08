Chelsea - Luton: typy, kursy, zapowiedź. W pierwszym meczu 3. kolejki Premier League Chelsea podejmie przed własną publicznością beniaminka angielskiej ekstraklasy Luton Town. The Blues wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w sezonie. Początek meczu o godzinie 21:00.

IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Carney Chukwuemeka

Chelsea Luton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2023 22:04 .

Chelsea FC – Luton Town, typy i przewidywania

Chelsea jeszcze nie wygrała w tym sezonie Premier League, ale jest murowanym faworytem w pojedynku z Luton. Każdy inny wynik niż wygrana The Blues będzie wielką sensacją. Ponadto powinniśmy nastawiać na bramkostrzelne widowisko. Beniaminek w meczu z Brighton pokazał, że nie jest monolitem w defensywie i stracił aż cztery gole. Ofensywni piłkarze Chelsea będą zatem mieli okazję, by podwyższyć swoje morale. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Bramki powyżej 2,5 – TAK

Chelsea FC – Luton Town, sytuacja kadrowa

Lista kontuzjowanych w zespole Chelsea jest bardzo długa. W piątek na Stamford Bridge nie zagra między innymi Reece James, Christopher Nkunku, Wesley Fofana czy Benoit Badishile. Po stronie gości urazy leczą Burke, Potts, Osho i Clark.

Chelsea FC – Luton Town, ostatnie wyniki

Chelsea słabo rozpoczęła nowy sezon. Po remisie z Liverpoolem 1:1, The Blues w drugiej kolejce przegrali z West Ham United aż 1:3, a Młoty kończyły tamten pojedynek w “dziesiątkę”. To sprawia, że na początku nowej kampanii zespół Pochettino znajduje się dopiero na czternastej lokacie. Luton z kolei przełożył mecz 2. kolejki z Burnley z powodu prac na stadionie beniaminka, które mają przygotować obiekt do grania w Premier League. Na inaugurację rozgrywek Luton Town przegrał z Brighton 1:4.

Chelsea FC – Luton Town, historia

Ostatni raz obie drużyny spotkały się w 2022 roku w 1/8 finału Pucharu Anglii. Mecz zakończył się wygraną Chelsea 3:2. Rok wcześniej The Blues również ograli Luton w FA Cup (3:1), ale na etapie 1/16 finału. Ostatnie starcie w ramach Premier League miało natomiast miejsce w 1991 roku, a wtedy po trzy punkty sięgnęła ekipa Luton.

Chelsea FC – Luton Town, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach ekspertów jest oczywiście Chelsea, a kursy na zwycięstwo The Blues oscylują wokół 1,22. Dla porównania typy na wygraną gości wynoszą około 13,00. Jednak gospodarze zawodzą na początku tych rozgrywek, co może zachęcać do zaryzykowania. Superbet przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3754 zł.

Chelsea FC – Luton Town, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Chelsea 100% Remisem 0% Wygraną Luton Town 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Chelsea

Remisem

Wygraną Luton Town

Chelsea FC – Luton Town, przewidywane składy

Chelsea (Przewidywany skład) 3-4-3 Luton (Przewidywany skład) 3-5-2 Chelsea (Przewidywany skład) 3-4-3 Luton (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy Mauricio Pochettino Rob Edwards Rezerwowi 3 Marc Cucurella

11 Noni Madueke

16 Lesley Ugochukwu

23 Conor Gallagher

29 Ian Maatsen

37 Mason Burstow

47 Lucas Bergström

48 Bashir Humphreys Chiedozie Ogbene 7

Luke Berry 8

Cauley Woodrow 10

John McAtee 21

Allan Campbell 22

Jacob Brown 23

Chelsea FC - Luton Town, transmisja meczu

Pojedynek Chelsea z Luton w ramach 3. kolejki Premier League nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna jedynie online na platformie Viaplay. Wcześniej należy jednak wykupić odpowiedni abonament.

